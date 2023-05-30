В Ирландии вслед за Канадой готовятся запретить конверсионную терапию

Лечение расстройств, связанных с неверными представлениями о половой принадлежности намерено запретить правительство Ирландии, сообщил министр по делам детей, равенства, инвалидности и молодежи Родерик О’Горман

Лечение расстройств, связанных с неверными представлениями о половой принадлежности намерено запретить правительство Ирландии, сообщил министр по делам детей, равенства, инвалидности и молодежи Родерик О’Горман.

По словам министра, правительство готовит соответствующий законопроект. О’Горман заверил, что эта работа является приоритетной для правительства. В настоящее время ведется уточнение ключевых правовых вопросов.

«Правительство тщательно рассматривает основополагающие политические вопросы, чтобы обеспечить защиту уязвимых членов общества от этих вредных практик», — заявил министр, выступая в парламенте. Он отметил, что правительство будет опираться в своих действиях на результаты исследований и международную поддержку.

Исследования по этой теме провел Тринити-колледж в Дублине по заказу правительства. В отчете колледжа утверждается, что конверсионная терапия наносит вред пациентам.

Напомним, некоторые западные страны уже запретили у себя такое лечение. Например, за нее будут наказывать в Канаде и Австралии.

Отметим, что несмотря на многочисленные свидетельства вреда от операций по смену пола, в Ирландии их не только не запрещают, но и всячески пропагандируют.