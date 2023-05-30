Группа садоводов из Канады нашла вещество, убивающее нематод, паразитирующих на сельскохозкультурах

Обнаружено, что селективин убивает нематод, паразитирующих на сельскохозяйственных культурах, не убивая другие организмы в почве

Обнаружено, что селективин убивает нематод, паразитирующих на сельскохозяйственных культурах, не убивая другие организмы в почве. Группа садоводов, связанных с множеством учреждений в Канаде и США, нашла химическое вещество, которое убивает нематод, паразитирующих на сельскохозяйственных культурах, в почве, не убивая другие организмы.

Редакция журнала также опубликовала исследовательский брифинг в том же номере, в котором рассказывается о работе, проделанной командой над этим новым проектом. Поскольку население мира продолжает расти, ученые ищут способы прокормить их. Одно из таких усилий направлено на повышение урожайности существующих культур за счет снижения потерь из-за организмов, которые поедают их или паразитируют на них, таких как нематоды.

Некоторые виды нематод были определены в качестве основной цели исследований, поскольку они ежегодно вызывают потери урожая во всем мире на сумму более 100 миллиардов долларов. Предыдущие усилия по защите сельскохозяйственных культур от нематод вращались вокруг использования пестицидов . К сожалению, практически все они также убивают полезные организмы в почве. Таким образом, поиск более безопасного нематоцида продолжается.

В этой новой работе исследовательская группа проверила эффективность и безопасность химического вещества под названием селективвин. Предыдущее исследование, проведенное в 2016 году, показало, что он химически подобен препарату под названием левамизол и убивает нематод. Команда начала с того, что больше узнала о том, что происходит, когда нематоды подвергаются воздействию селективина. Они обнаружили, что крошечные существа поглощают химическое вещество, и как только они это делают, ферменты, называемые цитохромами P450, модифицируются, превращая их в токсичные химические вещества.

Они также обнаружили, что для модификации требуется кислород в почве. Дальнейшие испытания показали, что для других организмов в почве все обстоит иначе: когда они поглощают химическое вещество, они не превращают белки в токсичные химические вещества . Таким образом, оказалось, что это химическое вещество убивает только нематод в почве. Чтобы выяснить, будет ли химическое вещество работать так, как ожидалось, в реальном мире, команда сотрудничала с Министерством сельского хозяйства США, проверяя влияние обработки почвы селективином в теплице, выращивающей томатные растения.

Команда обнаружила, что он контролировал нематод так же или даже лучше, чем другие коммерчески доступные продукты, но, в отличие от этих продуктов, он не наносил вреда другим организмам в почве. Требуются дополнительные испытания — обычно пестициды проходят десятилетнее тестирование, прежде чем они будут одобрены для использования на коммерческих культурах, но команда с оптимизмом смотрит на то, что они, наконец, нашли решение проблемы нематод.