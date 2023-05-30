На продажу в Канаде выставили необычный лимузин-пикап GMC Dually Limo

Когда речь заходит о машинах двойного назначения нет ничего лучше созданного своими руками автомобиля. Одну из них накануне выставили на продажу в Канаде.

Когда речь заходит о машинах двойного назначения нет ничего лучше созданного своими руками автомобиля. Одну из них накануне выставили на продажу в Канаде. Созданный из двух моделей компании GMC (пикапа и лимузина) автомобиль представляет собой, пожалуй, самую странную переделку за последнее время.

Начиная с передних стоек это обычный утилитарник GMC 3500, однако после передних дверей машина превращается в огромный лимузин и на этом не останавливается, так как создатели уникального проекта решили сохранить открытый грузовой отсек.

Какого размера машина сказать сложно, но, похоже, расстояние от радиаторной решетки до задних фонарей вполне способно охватить длину в три оригинальных пикапа GMC 3500.

Внутри автомобиля может разместиться около десяти человек. Для них предусмотрен бар, специальная подсветка для создания атмосферы клубов из 90-х и даже камин.

А если планируется выезд на природу и нужно захватить дрова для костра, то их без проблем можно разместить в грузовом пространстве сзади.

Пробег машины очень большой – 250 тысяч километров. Несмотря на это за уникальный проект его владелец хочет выручить 25 тысяч долларов.