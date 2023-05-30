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В Монреале жарко. Сопротивление бесполезно! Фото Меган Хорхенсен.

Рекордно жаркая температура в Монреале 28 мая. Побит предыдущий рекорд!

Megan Jorgensen Май 30, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Природа, погода, экология, Хорошие новости Оставить комментарий 72 Просмотров

Есть рекорд! Монреаль установил рекорд жары в день 28 мая за всю историю наблюдений

Итак, свершилось, 28 мая в Монреале зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю метеонаблюдений в городе.

28 мая в Монреале была зарегистрирована температура в 31,2 градусов по Цельсию. Жара, о приходе которой так долго говорили метеорологи, обрушилась на город с молниеносной быстротой (мы все помним, что ещё в предыдущий день с утра народ надевал шерстяные джемперы или курточки, хотя разоблачался к середине дня, но всё же о неимоверной жаре речь не шла).

Предыдущий рекорд был установлен аж в 1978 году, то есть, 45 лет назад, когда в середине дня термометр показал ровно 31 градус жары – на 0,2 градуса ниже нынешних показателей. Немного, пожмут плечами скептики? Да, немного, но рекорд есть рекорд!

Любопытно, что хотя жара установилась по всему Квебеку, абсолютный рекорд на 28 мая побит лишь в Монреале, в остальных городах и сёлах всё же предыдущие рекорды устояли.

Но нас ждут в буквальном смысле слова горячие деньки – ожидается падение ещё ряда рекордов, так как пророки-метеорологи грозно вещают – “ибо в ближайшие дни грядёт настоящая жара, когда 30 градусов покажутся прохладой”.

Обычно, в этот период года температуры стоят не самые холодные, но и не превышают 25 градусов тепла, а обычно столбик термометра держится у отметки 20-22 градуса.

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