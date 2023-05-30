Есть рекорд! Монреаль установил рекорд жары в день 28 мая за всю историю наблюдений

Итак, свершилось, 28 мая в Монреале зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю метеонаблюдений в городе.

28 мая в Монреале была зарегистрирована температура в 31,2 градусов по Цельсию. Жара, о приходе которой так долго говорили метеорологи, обрушилась на город с молниеносной быстротой (мы все помним, что ещё в предыдущий день с утра народ надевал шерстяные джемперы или курточки, хотя разоблачался к середине дня, но всё же о неимоверной жаре речь не шла).

Предыдущий рекорд был установлен аж в 1978 году, то есть, 45 лет назад, когда в середине дня термометр показал ровно 31 градус жары – на 0,2 градуса ниже нынешних показателей. Немного, пожмут плечами скептики? Да, немного, но рекорд есть рекорд!

Любопытно, что хотя жара установилась по всему Квебеку, абсолютный рекорд на 28 мая побит лишь в Монреале, в остальных городах и сёлах всё же предыдущие рекорды устояли.

Но нас ждут в буквальном смысле слова горячие деньки – ожидается падение ещё ряда рекордов, так как пророки-метеорологи грозно вещают – “ибо в ближайшие дни грядёт настоящая жара, когда 30 градусов покажутся прохладой”.

Обычно, в этот период года температуры стоят не самые холодные, но и не превышают 25 градусов тепла, а обычно столбик термометра держится у отметки 20-22 градуса.