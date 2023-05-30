Скончался Мишель Коте один из самых любимых квебекцами актёров

Одного из самых известных и любимых квебекских актёров театра, телевидения и кино больше нет с нами. Он ушёл из жизни в возрасте 72 лет.

В ночь с 28 на 29 мая 2023 года, на семьдесят третьем году жизни скончался известный квебекский актёр Мишель Коте (Michel Côté). Он был не только широко известен, но считался одним из самых обаятельных и любимых актёров Квебека. Все, кто знал Мишеля Коте, сходятся в том, что он всегда был душою общества, был очень отзывчив, всегда был готов помочь друзьям, а как актёр никогда не выставлял себя напоказ, не вёл себя, как звезда-недотрога. Он был не просто талантлив, он был гениально талантлив, утверждают его коллеги, да и его популярность говорит сама за себя. Он сыграл много ролей на сцене театра, в сериалах и в фильмах, предназначенных для большого экрана. Он завоевал рад престижных наград на уровне Квебека и Канады.

Мишель Коте скончался от болезни костного мозга, от которой он страдал последний год. В феврале ему была сделана пересадка костного мозга, но, как видим, операция помогла на короткое время.

Актёр родился и вырос в городе Альма (Alma) в центре Квебека (кстати, заметим, что город назван в честь крымской речки Альма, где в сентябре 1854 года прошло сражение между союзными войсками и русской армией, которая потерпела поражение после ожесточённого боя, где чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону). У Мишеля остались двое сыновей, один из которых тоже играет на сцене (Maxime Le Flaquais), а другой стал известным в Квебеке архитектором (Charles Côté). Вдова актёра и сыновья попросили журналистов не пытаться взять у них интервью и позволить проводить мужа, отца и друга в последний путь без помпезных торжеств. Но весь Квебек в понедельник был в трауре.