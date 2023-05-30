Иммиграция с Александрой Мельниковой. 11 апреля провинция Онтарио опять пригласила 295 неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих

11 апреля провинция Онтарио опять пригласила 295 неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих по категории «востребованные специальности» подать на ПМЖ!
Главные условия:
НАЛИЧИЕ КОНТРАКТА НА постоянную РАБОТУ
- Опыт работы по этой специальности от 9 месяцев в Онтарио
- Знание языка на уровне от 4 по всем показателям (это очень низкий уровень)
- Минимальное школьное образование
- Есть требование к годовому доходу вашего работодателя, от 500 тыс в год (компания должна быть немаленькая и генерировать доход)
- Работодатель должен иметь минимум 3-5 работников
- минимум 30 баллов по шкале иммиграции в провинцию Онтарио.
- Это первая выборка по этой категории в этом году. В прошлом году квота на этих рабочих была 523 человека, в этом году их будет намного больше.
Кого пригласили подать на ПМЖ?
Для нижеперечисленных позиций контракт на работу мог быть и в метрополитене Торонто, и за его пределами:
- – помощников по дому (включая нянь)
- – раздельщиков мяса и рыбы
- – рабочих на стройке
- – работников ферм
- – сборщиков урожая
- – рабочих складов
- – рабочих питомников, которые выращивают саженцы
- – мясников при промышленном производстве
Следующая категория рабочих должна была иметь контракт на работу на работодателя, который ведет бизнес за пределами большого Торонто:
- – операторы всех видов малой строительной техники, техники при химическом и промышленном производстве, промышленных текстильных машин, операторы пищевкусовых конвейеров, а также лесопильного хозяйства
- – сборщики электроники
- – сборщики механических приборов
- – все другие виды сборки
- – промышленные декораторы
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, есть требование к зарплате!
Что такое 30 баллов по шкале иммиграции в провинцию Онтарио?
Наличие разрешения на работу – 10 баллов
6 месяцев опыта работы у этого работодателя – 3 балла
Место работы в Торонто – ноль, место работы в great Toronto area – 3 балла, место работы за пределами GTA – 8 баллов, место работы в северном Онтарио – 10 баллов
Баллы за область работы: транспорт – 7 баллов, работа на производстве 5 баллов, работа в сельском хозяйстве – 4 балла, работа в сфере услуг – 3 балла
Баллы за зарплату начисляются только если она выше, чем 20 дол в час. За зарплату 35-40 долларов в час, дают 8-10 баллов соответственно.
Программа идеально подходит для тех, у кого открытое разрешение на работу: граждан Украины, Турции, Сирии, Ирана, а также тех, чьи супруги здесь по студенческой визе.
Иммигрируйте правильно, а если вам нужна консультация как получить ПМЖ или на какую провинцию ориентироваться, пришлите нам запрос на емейл info@skiimmigration.com
Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com
Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.
Президент компании «SKI Immigration»,
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755,
website: www.skiimmigration.com