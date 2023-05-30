Иммиграция с Александрой Мельниковой. 11 апреля провинция Онтарио опять пригласила 295 неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих

11 апреля провинция Онтарио опять пригласила 295 неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих по категории «востребованные специальности» подать на ПМЖ!

Главные условия:

НАЛИЧИЕ КОНТРАКТА НА постоянную РАБОТУ

Опыт работы по этой специальности от 9 месяцев в Онтарио

Знание языка на уровне от 4 по всем показателям (это очень низкий уровень)

Минимальное школьное образование

Есть требование к годовому доходу вашего работодателя, от 500 тыс в год (компания должна быть немаленькая и генерировать доход)

Работодатель должен иметь минимум 3-5 работников

минимум 30 баллов по шкале иммиграции в провинцию Онтарио.

Это первая выборка по этой категории в этом году. В прошлом году квота на этих рабочих была 523 человека, в этом году их будет намного больше.

Кого пригласили подать на ПМЖ?

Для нижеперечисленных позиций контракт на работу мог быть и в метрополитене Торонто, и за его пределами:

– помощников по дому (включая нянь)

– раздельщиков мяса и рыбы

– рабочих на стройке

– работников ферм

– сборщиков урожая

– рабочих складов

– рабочих питомников, которые выращивают саженцы

– мясников при промышленном производстве

Следующая категория рабочих должна была иметь контракт на работу на работодателя, который ведет бизнес за пределами большого Торонто:

– операторы всех видов малой строительной техники, техники при химическом и промышленном производстве, промышленных текстильных машин, операторы пищевкусовых конвейеров, а также лесопильного хозяйства

– сборщики электроники

– сборщики механических приборов

– все другие виды сборки

– промышленные декораторы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, есть требование к зарплате!

Что такое 30 баллов по шкале иммиграции в провинцию Онтарио?

Наличие разрешения на работу – 10 баллов

6 месяцев опыта работы у этого работодателя – 3 балла

Место работы в Торонто – ноль, место работы в great Toronto area – 3 балла, место работы за пределами GTA – 8 баллов, место работы в северном Онтарио – 10 баллов

Баллы за область работы: транспорт – 7 баллов, работа на производстве 5 баллов, работа в сельском хозяйстве – 4 балла, работа в сфере услуг – 3 балла

Баллы за зарплату начисляются только если она выше, чем 20 дол в час. За зарплату 35-40 долларов в час, дают 8-10 баллов соответственно.

Программа идеально подходит для тех, у кого открытое разрешение на работу: граждан Украины, Турции, Сирии, Ирана, а также тех, чьи супруги здесь по студенческой визе.

Иммигрируйте правильно, а если вам нужна консультация как получить ПМЖ или на какую провинцию ориентироваться, пришлите нам запрос на емейл info@skiimmigration.com

Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com

Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,

website: www.skiimmigration.com