Монреаль открывает круглосуточную телефонную линию для жалоб на парковку

Машина припаркована на велосипедной дорожке? Кому следует позвонить?

Вплоть до прошлого месяца жители Монреаля, которые хотели сообщить о нарушениях правил парковки, таких как перекрытие автобусных или велосипедных полос и другие препятствия для движения, замедляющие мобильность дорожного движения, должны были сообщать об этом в полицию по номеру 911.

Но появился новый номер – 514-868-3737, и он доступен круглосуточно. В соответствии с соглашением от 2020 года о передаче парковочного надзора SPVM, на прошлой неделе Agence de mouvement durable расширило свою команду обслуживания клиентов, с целью интегрировать прием звонков и обработку всех запросов о неверной парковке, а также установке систем наблюдения за парковкой, зарезервированными полосами движения и велосипедными дорожками.

Особое внимание уделяется велосипедным дорожкам и автобусным полосам, поскольку их перекрытие замедляет движение всего транспорта и препятствует усилиям, предпринимаемым городом, а также создает дополнительные неудобства автомобилистам. Каждый год в полицию Монреаля обычно поступает более 100 000 звонков, связанных с парковкой.

Но поскольку в этом году Агентство начало усиливать мониторинг препятствий, возникающих на велосипедных дорожках и выделенных полосах для повышения безопасности и свободого движения, с 1 января по 30 апреля оно получило 742 заявления о правонарушениях, выданных на велосипедных дорожках, по сравнению с 459 за аналогичный период прошлого года.

Граждане, желающие получить помощь сотрудника службы парковки или подать жалобу, должны позвонить непосредственно в отдел обслуживания клиентов агентства по телефону 514-868-3737, который доступен 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Объединив под одной крышей все службы, связанные с мониторингом парковок и препятствиями движению, Агентство выполнит свою основную роль по получению обзора существующих и повторяющихся проблем. Это позволит более эффективно принимать решения относительно управления парковочными местами и зарезервированными полосами движения в Монреале.

Агенты теперь также смогут оказывать помощь населению в вопросах, связанных с платной парковкой на улице, а также по условиям оплаты с помощью мобильного приложения или терминалов. Заявки на получение разрешений на парковку на землях, находящихся в ведении Агентства, будут приниматься, с понедельника по пятницу, с 8:30 утра до 16:30 вечера.