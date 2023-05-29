Число запросов на бронирование туров в Турцию возросло после победы Эрдогана на выборах

Многочисленные туристы стали увереннее бронировать туры в Турцию – после окончания выборов президента страны и победы Реджепа Тайипа Эрдогана

Многочисленные туристы стали увереннее бронировать туры в Турцию – после окончания выборов президента страны и победы Реджепа Тайипа Эрдогана. На интересную статистику указали авторы телеграм-канала Shot.

Как оказалось, немалая часть туристов выжидала, не понимая, чем обернётся голосование. И вопрос тут не в поддержке того или иного кандидата. Просто был риск волнений в турецких городах.

Эксперты на стадии голосования предполагали, что оппозиция в случае проигрыша попробует устроить бунты на улицах. Однако в конечном счёте этого не случилось.

В результате 29 мая бронирование туров выросло в 2-3 раза, настаивают авторы канала со ссылкой на источник. “Многие туристы ждали, когда закончится выборная гонка и ситуация устаканится”, – говорится в публикации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже 20 лет, объявлен победителем во втором туре выборов и переизбран на новый срок. Политик поблагодарил избирателей за «праздник демократии, который они подарили», и спел песню «Для тех, кто слышит, и тех, кто не слышит». Улицы крупных городов заполнены людьми с красными флагами, многотысячная толпа сторонников ждет выступления Эрдогана в Анкаре.