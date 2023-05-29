Покупателям жилья в Канаде нужна помощь от “банка мамы и папы”

В Канаде вновь вспыхивает покупательский ажиотаж после одного из самых резких падений цен на жилье в истории страны. В Торонто недвижимость продается в тот же день, когда она появляется на рынке.

В Канаде вновь вспыхивает покупательский ажиотаж после одного из самых резких падений цен на жилье в истории страны. В Торонто недвижимость продается в тот же день, когда она появляется на рынке. В Ванкувере очереди на дни открытых дверей тянутся по всему кварталу. Сейчас дома снова продаются на сотни тысяч долларов дороже, чем просят.

Загадка заключается в том, откуда берутся деньги.

По данным Oxford Economics, несмотря на падение цен на жилье почти на 16% за 11 месяцев, канадское жилье является наименее доступным за последние более чем четыре десятилетия. Это связано с тем, что ставки по ипотечным кредитам росли быстрее, чем цены падали в прошлом году, в результате чего большинство показателей, используемых экономистами для оценки доступности жилья, ухудшились, а не улучшились. Итак, как покупатели преодолевают этот разрыв? Возможно, они получают помощь от своих родителей.

“Банк мамы и папы является фактором, влияющим на большинство сделок”, – сказал Джонатан Купер, президент базирующейся в Ванкувере брокерской компании Macdonald Real Estate Group, о первых покупателях жилья на сегодняшнем рынке. “Мы находимся в самом разгаре беспрецедентной передачи богатства”.

Примерно две трети канадцев владеют домами, и после роста цен на жилье на 553 процента за последние 25 лет многие из них накопили значительный капитал. В сочетании с дополнительными сбережениями, накопленными многими домохозяйствами во время пандемии, это создало большой резерв капитала, ожидающий передачи следующему поколению.

Хотя в настоящее время нет данных о масштабах финансовой помощи, которую получают покупатели жилья, исследование, проведенное Канадским Имперским коммерческим банком в конце 2021 года, показало, что 30% покупателей, впервые приобретающих жилье, получили ее, при этом средний размер подарка вырос вместе с ценами на жилье до 82 000 долларов.

Подарки, вероятно, играют сегодня еще большую роль на рынке, помогая преодолеть разрыв в доступности, возникший из-за более высоких процентных ставок, сказал Бенджамин Тал, экономист, автор отчета.

“Я был бы очень удивлен, если бы мы не увидели значительного количества подарков”, – сказал он, добавив, что дополнительные сбережения канадцев примерно на 300 миллиардов долларов, накопленные в результате пандемии, вероятно, увеличивают как размер, так и распространенность авансовых платежей в виде подарков.

По данным Статистического управления Канады, к 2019 году средний собственный капитал поколения бэби-бумеров уже составлял 1,2 миллиона долларов. И этот показатель увеличился бы благодаря пандемическому скачку стоимости жилья, который прошлогоднее снижение не полностью стерло. Между тем, их покупательная способность была защищена от почти удвоения процентных ставок за последний год, поскольку многие уже погасили свои ипотечные кредиты.

Например, беби-бумер, переезжающий из дома с четырьмя спальнями в кондоминиум, может оплатить свою покупку наличными, а затем помочь своему взрослому ребенку самому приобрести что—то большее – и все это без необходимости звонить в банк. Отчет CIBC за 2021 год показал, что 9% покупателей жилья для переезда – те, кто приобретает дом побольше, а не свой первый, — также получили семейную помощь.

“Я вижу людей, которым даже за 40, получающих помощь от мамы и папы”, – говорит Майк Маески, брокер по недвижимости в Торонто. “Если вы владеете своей собственностью в течение 10 лет или более, ставки могут составлять 9%, у вас все равно остается огромный капитал”.

В условиях, когда цены снова растут — базовая цена дома в Канаде в апреле выросла на 1,6%, — возникает вопрос, что происходит с людьми, чьи семьи не имеют собственного капитала, которым можно воспользоваться? Канадские банки, как правило, не выдают кредитов на сумму, превышающую доход заемщика в пять раз, но цены на жилье в стране примерно в семь раз выше средних, согласно январскому отчету Bank of Nova Scotia.

Этот разрыв может вынудить многих людей сдавать жилье гораздо дольше — или даже навсегда. Это лишило бы их одного из традиционных путей к обеспечению безопасности среднего класса в Канаде и сделало бы их доступ к жилью более затруднительным. Согласно тому же отчету Bank of Nova Scotia, в 2021 году более пятой части канадцев превысили порог, который правительство использует для определения того, могут ли они позволить себе необходимое жилье. Но среди арендаторов, у которых нет надежды снизить свои ежемесячные расходы на жилье путем постепенного погашения ипотечных кредитов, этот показатель вырос до трети.

Поскольку бэби—бумеры продолжают стареть, приток капитала между поколениями, возможно, только начинается, что еще больше повышает стоимость жилья, а недвижимость становится все более недоступной для стесненных в средствах арендаторов.

“Здесь невероятно высокая конкуренция, дома продаются быстро”, – говорит Джон Пасалис, брокер из Торонто. “Похоже, что капитал просто продолжает поступать на рынок жилья”.

Рэйчел Сен-Пьер, 26-летняя медсестра отделения неотложной помощи, которая пыталась купить квартиру с одной спальней недалеко от своей работы в Монреале, оказалась на обочине этого притока капитала. Она накопила 80 000 долларов на первоначальный взнос, а ее годового дохода в размере 120 000 долларов достаточно для ипотеки в размере 550 000 долларов. Но без какой-либо помощи семьи она обошла три места, по которым недавно делала предложения, на 60 000 долларов, 80 000 долларов и, наконец, на 100 000 долларов.

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