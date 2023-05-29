Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как “удар головой о клавиатуру”

Премьер-министр Канады Джастин Трюдостал объектом насмешек интернет-пользователей после нового видео, в котором чиновник использует новую аббревиатуру для гей-общества.
Для начала стоит разобраться, что же такого сказал политик и за что, собственно говоря, его подняли на смех.
И остроумные комментаторы не заставили себя долго ждать. Кто-то сравнил это с «ударом головой о клавиатуру». Кто-то даже предположил, что Трюдо сам не понял, что сказал, или новейшая аббревиатура выглядит, как пароль от его ноутбука или как будто кошка прошлась по клавиатуре.
А ведь и правда. Едва успели обычные люди привыкнуть к уже устоявшемуся LGBT, как появляется новейшая форма половой идентичности. И, кажется, без шпаргалки разобраться, что же это значит тут вряд ли получится.
Two-spirit — двудуховные (подразумевается человек, который идентифицирует себя как обладающий как мужским, так и женским духом)
Lesbian — лесбиянки
Gay — геи
Bisexual — бисексуалы
Transgender — трансгендеры
Queer — квиры
Questioning — неопределившиеся
Intersex — интерсексуалы
Asexual — асексуалы + — все другие сексуальные ориентации и гендеры.
В провинции Онтарио, еще в начале весны решили принять новый закон о защите Драг-шоу. Сейчас на шоу можно заметить детей до 10 лет. И преподносится это все, как «распространение любви и принятия, позволяющее людям чувствовать себя сильными и особенными».