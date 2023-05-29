Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как “удар головой о клавиатуру”

И остроумные комментаторы не заставили себя долго ждать. Кто-то сравнил это с «ударом головой о клавиатуру». Кто-то даже предположил, что Трюдо сам не понял, что сказал, или новейшая аббревиатура выглядит, как пароль от его ноутбука или как будто кошка прошлась по клавиатуре.

«Расшифровка ЛГБТК меняется каждую неделю. Я больше не понимаю, что это значит», — написал другой интернет-юзер.