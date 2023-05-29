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Новости Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как “удар головой о клавиатуру”

Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как “удар головой о клавиатуру”

Виктория Христова Май 29, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Премьер-министр Канады Трюдо назвал новую аббревиатуру LGBT сообщества, которая звучит как “удар головой о клавиатуру” отключены 111 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдостал объектом насмешек интернет-пользователей после нового видео, в котором чиновник использует новую аббревиатуру для гей-общества.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдостал объектом насмешек интернет-пользователей после нового видео, в котором чиновник использует новую аббревиатуру для гей-общества.

Для начала стоит разобраться, что же такого сказал политик и за что, собственно говоря, его подняли на смех.

«Люди по всей стране зажигают свечи в память о пропавших или убитых женщинах, девочках и людях 2SLGBTQQIA+ из числа коренных народов. Мы должны продолжать работать вместе, повышать осведомленность и выступать за прекращение этой продолжающейся национальной трагедии», — написал глава канадского правительства в своих соцсетях.

И остроумные комментаторы не заставили себя долго ждать. Кто-то сравнил это с «ударом головой о клавиатуру». Кто-то даже предположил, что Трюдо сам не понял, что сказал, или новейшая аббревиатура выглядит, как пароль от его ноутбука или как будто кошка прошлась по клавиатуре.

А ведь и правда. Едва успели обычные люди привыкнуть к уже устоявшемуся LGBT, как появляется новейшая форма половой идентичности. И, кажется, без шпаргалки разобраться, что же это значит тут вряд ли получится.

Two-spirit — двудуховные (подразумевается человек, который идентифицирует себя как обладающий как мужским, так и женским духом)

Lesbian — лесбиянки

Gay — геи

Bisexual — бисексуалы

Transgender — трансгендеры

Queer — квиры

Questioning — неопределившиеся

Intersex — интерсексуалы

Asexual — асексуалы + — все другие сексуальные ориентации и гендеры.

В провинции Онтарио, еще в начале весны решили принять новый закон о защите Драг-шоу. Сейчас на шоу можно заметить детей до 10 лет. И преподносится это все, как «распространение любви и принятия, позволяющее людям чувствовать себя сильными и особенными».

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