Лесные пожары уничтожили десятки домов в Канаде

В юго-восточной части Канады происходят крупные лесные пожары

В юго-восточной части Канады происходят крупные лесные пожары. Жильцы вынуждены эвакуироваться, так как огонь уже достиг некоторых жилых домов. Ситуация осложняется сильным ветром и отсутствием дождей, что только способствует распространению пламени.

Пожары также объявились в центральной и восточной частях США. В штате Колорадо пожары добрались до жилых кварталов, заставив жильцов бежать из своих домов. Все это сопровождается едким дымом, который заволакивает небо.

Аналогичная ситуация происходит в центральном штате Массачусетс, где местные власти стараются предпринимать все возможные меры для тушения огня и предотвращения его распространения.

Местные власти канадского города Галифакс ввели чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров, идет эвакуация населения.

Уточняется, что режим ЧП был введен в воскресенье, 28 мая, ночью. Из-за массовых лесных пожаров в городе возникли перебои с подачей электроэнергии.

“Службы экстренного реагирования работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность людей и уменьшить угрозы, создаваемые пожарами”, — говорится в пресс-релизе муниципальных властей канадского города.

Сообщается, что режим чрезвычайного положения продлится семь дней или пока его не отменят.