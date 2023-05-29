Канада выиграла чемпионат мира по хоккею, переиграв в финале Германию

Сборная Канады была сильнее команды Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся 28 мая на «Нокиа-Арене» в Тампере.

Сборная Канады была сильнее команды Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся 28 мая на «Нокиа-Арене» в Тампере.

При этом немецкая сборная дважды по ходу матча выходила вперед (0:1 и 1:2) после голов Джона-Джейсона Петерки (8-я минута) и Даниэля Фишбуха (34-я минута).

На это канадцы ответили пятью шайбами — в составе триумфаторов мирового первенства дубль оформил Сэмми Бле (11-я и 45-я минуты), по разу отличились Лоусон Круз (38-я минута, в большинстве), Тайлер Тоффоли (52-я минута) и Скотт Лотон (59-я минута, в пустые ворота).

Итоговый счет — 5:2, уверенная победа сборной Канады, которая в 28 раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.

Сборная Латвии впервые завоевала медали в чемпионате мира по хоккею, обыграв США 28 мая.

В матче за бронзу на мировом первенстве в 2023 году, латвийская сборная обыграла команду США, став обладательницей награды за третье место в чемпионате.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу Латвии.

В команде победителей голы забили Янис Якс, Роберт Букартси и Кристиан Рубинс, оформивший дубль, который принес команде медали чемпионата мира 2023 года на второй минуте овертайма.

Голы команды США забили Мэтт Коронато и Рокко Гримальди. Гримальди забил два гола.