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Новости Канада выиграла чемпионат мира по хоккею, переиграв в финале Германию

Канада выиграла чемпионат мира по хоккею, переиграв в финале Германию

Виктория Христова Май 29, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Канада выиграла чемпионат мира по хоккею, переиграв в финале Германию отключены 63 Просмотров

Сборная Канады была сильнее команды Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся 28 мая на «Нокиа-Арене» в Тампере.

Сборная Канады была сильнее команды Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся 28 мая на «Нокиа-Арене» в Тампере.

При этом немецкая сборная дважды по ходу матча выходила вперед (0:1 и 1:2) после голов Джона-Джейсона Петерки (8-я минута) и Даниэля Фишбуха (34-я минута).

На это канадцы ответили пятью шайбами — в составе триумфаторов мирового первенства дубль оформил Сэмми Бле (11-я и 45-я минуты), по разу отличились Лоусон Круз (38-я минута, в большинстве), Тайлер Тоффоли (52-я минута) и Скотт Лотон (59-я минута, в пустые ворота).

Итоговый счет — 5:2, уверенная победа сборной Канады, которая в 28 раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.

Сборная Латвии впервые завоевала медали в чемпионате мира по хоккею, обыграв США 28 мая.

В матче за бронзу на мировом первенстве в 2023 году, латвийская сборная обыграла команду США, став обладательницей награды за третье место в чемпионате.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу Латвии.

В команде победителей голы забили Янис Якс, Роберт Букартси и Кристиан Рубинс, оформивший дубль, который принес команде медали чемпионата мира 2023 года на второй минуте овертайма.

Голы команды США забили Мэтт Коронато и Рокко Гримальди. Гримальди забил два гола.

 

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