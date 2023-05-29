Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Искусственный интеллект нашёл средство для борьбы с опасной супербактерией
AI
Туманное будущее? Или явное влияние ИИ на нашу жизнь?

Искусственный интеллект нашёл средство для борьбы с опасной супербактерией

Виктория Христова Май 29, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Искусственный интеллект нашёл средство для борьбы с опасной супербактерией отключены 75 Просмотров

Искусственный интеллект оказался отличным инструментом для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, которую Всемирная организация здравоохранения назвала одной из десяти основных глобальных угроз общественному здравоохранению, стоящих перед человечеством.

Искусственный интеллект оказался отличным инструментом для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, которую Всемирная организация здравоохранения назвала одной из десяти основных глобальных угроз общественному здравоохранению, стоящих перед человечеством.

Канадские и американские ученые использовали метод «глубокого обучения» суперкомпьютера и идентифицировали молекулу антибиотика, способную убивать Acinetobacter baumannii, одну из самых опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Общеизвестно, что A. baumannii, который трудно искоренить, вызывает инфекции у уязвимых пациентов больниц, таких как недоношенные дети и люди с ослабленной иммунной системой.

Бактерия может длительное время выживать на таких поверхностях, как дверные ручки, шкафы и кровати, и может вызвать потенциально смертельные пневмонию, сепсис и менингит.

Способность A. baumannii улавливать ДНК других видов бактерий в своем окружении, включая гены устойчивости к антибиотикам, делает её уникально неуязвимой. Но алгоритм искусственного интеллекта предсказал соединение, которое может справиться с ней.

Исследователи назвали это соединение «абауцин» и доказали его эффективность в экспериментах на мышах с инфицированными ранами и бактериальными клетками, выращенными в лаборатории.

В то время как традиционные методы молекулярного скрининга отнимают много времени, являются дорогостоящими и ограничены по охвату, задействование искусственного интеллекта, способного получить доступ к сотням миллионов, возможно, миллиардам молекул, обладающих потенциальными антибактериальными свойствами, может ускорить открытие методов борьбы с возбудителями других потенциально смертельных заболеваний, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

Исследование, опубликованное в свежем номере журнала Nature Chemical Biology, описывает абауцин как особенно многообещающий, поскольку он нацелен только на A. baumannii — важнейшее открытие, которое означает, что у патогена меньше шансов быстро развить лекарственную устойчивость.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*