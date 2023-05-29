Искусственный интеллект нашёл средство для борьбы с опасной супербактерией

Искусственный интеллект оказался отличным инструментом для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, которую Всемирная организация здравоохранения назвала одной из десяти основных глобальных угроз общественному здравоохранению, стоящих перед человечеством.

Искусственный интеллект оказался отличным инструментом для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, которую Всемирная организация здравоохранения назвала одной из десяти основных глобальных угроз общественному здравоохранению, стоящих перед человечеством.

Канадские и американские ученые использовали метод «глубокого обучения» суперкомпьютера и идентифицировали молекулу антибиотика, способную убивать Acinetobacter baumannii, одну из самых опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Общеизвестно, что A. baumannii, который трудно искоренить, вызывает инфекции у уязвимых пациентов больниц, таких как недоношенные дети и люди с ослабленной иммунной системой.

Бактерия может длительное время выживать на таких поверхностях, как дверные ручки, шкафы и кровати, и может вызвать потенциально смертельные пневмонию, сепсис и менингит.

Способность A. baumannii улавливать ДНК других видов бактерий в своем окружении, включая гены устойчивости к антибиотикам, делает её уникально неуязвимой. Но алгоритм искусственного интеллекта предсказал соединение, которое может справиться с ней.

Исследователи назвали это соединение «абауцин» и доказали его эффективность в экспериментах на мышах с инфицированными ранами и бактериальными клетками, выращенными в лаборатории.

В то время как традиционные методы молекулярного скрининга отнимают много времени, являются дорогостоящими и ограничены по охвату, задействование искусственного интеллекта, способного получить доступ к сотням миллионов, возможно, миллиардам молекул, обладающих потенциальными антибактериальными свойствами, может ускорить открытие методов борьбы с возбудителями других потенциально смертельных заболеваний, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

Исследование, опубликованное в свежем номере журнала Nature Chemical Biology, описывает абауцин как особенно многообещающий, поскольку он нацелен только на A. baumannii — важнейшее открытие, которое означает, что у патогена меньше шансов быстро развить лекарственную устойчивость.