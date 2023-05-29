Замечательный рояль Fazioli, очевидно, не пострадал в результате огромного пожара в здании Bon-Pasteur

Несмотря на то, что пожар длился целых 36 часов, самый ценный инструмент концертного зала, очевидно, не пострадал или пострадал очень незначительно.

Рояль Fazioli, один из самых ценных инструментов концертного зала Chapelle Bon-Pasteur, был спасен из-под завалов, оставшихся после крупного пожара на в здании бывшего монастыря на улице Шербрук. Пожарные тушили огонь целых 36 часов. Оказалось, что рояль почти не пострадал. В субботу на нём даже была исполнена незамысловатая мелодия с целью проверки состояния интсрумента.

Об этом сообщил Симон Бланше (Simon Blanchet), директор программ концертного зала Часовни Bon-Pasteur. Он сообщил, что драгоценный инструмент будет отправлен в мастерскую, после чего станет совершенно ясно, нуждается ли рояль в починке.

Фирма Fazioli является одним из наиболее престижных производителей пианино в мире. История компании начинается в Италии в 1981 году, когда Паоло Фациоли (Paolo Fazioli) основал свою собственную компанию по производству роялей.

Паоло Фациоли был инженером и пианистом, и его целью было создать инструмент, который бы сочетал высочайшее качество звучания и непревзойденную мастерство в изготовлении. Он стремился к производству роялей, которые были бы сопоставимы по качеству и звучанию с самыми престижными итальянскими производителями, такими как Bosendorfer и Steinway & Sons.

Процесс создания каждого рояля Fazioli требует многочисленных этапов ручной работы и использует только высококачественные материалы. Инструменты Fazioli изготавливаются вручную и с большим вниманием к деталям. Это позволяет компании контролировать и оптимизировать каждый этап производства, чтобы достичь максимального качества и индивидуальности каждого инструмента.

Рояли Fazioli быстро завоевали репутацию благодаря своей уникальной комбинации качественного звучания, отзывчивости клавиш и элегантного дизайна. Инструменты Fazioli были признаны одними из лучших на мировой сцене, и они стали выбором многих известных пианистов и концертных залов.

Компания Fazioli продолжает развиваться и в настоящее время выпускает несколько моделей роялей различных размеров и конфигураций. Их инструменты можно найти в концертных залах, музеях и у пианистов по всему миру. Fazioli остается символом итальянской мастерской и является представителем высочайшего качества в области производства пианино.

Заметим в заключение, что постояльцы дома престарелых смогли в субботу и воскресенье пройти в свои комнаты и вынести личные вещи, которые не пострадали, так как огонь удалось остановить на подступах к жилым помещениям дома.