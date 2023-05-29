Замечательный рояль Fazioli, очевидно, не пострадал в результате огромного пожара в здании Bon-Pasteur
Рояль Fazioli, один из самых ценных инструментов концертного зала Chapelle Bon-Pasteur, был спасен из-под завалов, оставшихся после крупного пожара на в здании бывшего монастыря на улице Шербрук. Пожарные тушили огонь целых 36 часов. Оказалось, что рояль почти не пострадал. В субботу на нём даже была исполнена незамысловатая мелодия с целью проверки состояния интсрумента.
Об этом сообщил Симон Бланше (Simon Blanchet), директор программ концертного зала Часовни Bon-Pasteur. Он сообщил, что драгоценный инструмент будет отправлен в мастерскую, после чего станет совершенно ясно, нуждается ли рояль в починке.
Фирма Fazioli является одним из наиболее престижных производителей пианино в мире. История компании начинается в Италии в 1981 году, когда Паоло Фациоли (Paolo Fazioli) основал свою собственную компанию по производству роялей.
Паоло Фациоли был инженером и пианистом, и его целью было создать инструмент, который бы сочетал высочайшее качество звучания и непревзойденную мастерство в изготовлении. Он стремился к производству роялей, которые были бы сопоставимы по качеству и звучанию с самыми престижными итальянскими производителями, такими как Bosendorfer и Steinway & Sons.
Процесс создания каждого рояля Fazioli требует многочисленных этапов ручной работы и использует только высококачественные материалы. Инструменты Fazioli изготавливаются вручную и с большим вниманием к деталям. Это позволяет компании контролировать и оптимизировать каждый этап производства, чтобы достичь максимального качества и индивидуальности каждого инструмента.
Рояли Fazioli быстро завоевали репутацию благодаря своей уникальной комбинации качественного звучания, отзывчивости клавиш и элегантного дизайна. Инструменты Fazioli были признаны одними из лучших на мировой сцене, и они стали выбором многих известных пианистов и концертных залов.
Компания Fazioli продолжает развиваться и в настоящее время выпускает несколько моделей роялей различных размеров и конфигураций. Их инструменты можно найти в концертных залах, музеях и у пианистов по всему миру. Fazioli остается символом итальянской мастерской и является представителем высочайшего качества в области производства пианино.
Заметим в заключение, что постояльцы дома престарелых смогли в субботу и воскресенье пройти в свои комнаты и вынести личные вещи, которые не пострадали, так как огонь удалось остановить на подступах к жилым помещениям дома.