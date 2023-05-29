В первую половину года доходы канадских банков оказались ниже прогнозируемых

Хотя положение банков Канады достаточно стабильное, но их доходы падают, что является отражением общего состояния канадской экономики и состояния банковской системы в США.

Последствия высокой инфляции и усилия центрального банка по ее сдерживанию за счет замедления экономики весьма чётко сказываются на результатах второго квартала крупнейших банков Канады – почти у всех канадских банков прибыль за первые полгода меньше запланированной и ожидаемой

Только один банк показал результаты лучшие, чем ожидалось. Остальные банки Канады, хотя и не в “красной зоне риска”, но результаты их деятельности ниже прогнозируемых в конце прошлого года.

Последствия высокой инфляции и усилия Центрального банка Канады по ее сдерживанию за счет замедления экономики ощущались в результатах второго квартала крупнейших банков Канады.

Банки сообщают о более низкой, чем ожидалось, прибыли, поскольку они крупные суммы денег идут на погашение и возмещение “плохих кредитов” (тех, где кредитополучатели не могут справиться с обязательствами по их погашению или выплате процентов). К тому же, у банков выросли затраты на самых разных направлениях. Часть банков потеряла доходы из-за замедления темпа роста кредитов (народ не берёт столько денег в кредит, сколько брал раньше).

Банк CIBC стал единственным исключением, его результаты, только что представленные на суд общественности, оказались лучше, чем ожидали аналитики.

На положение канадских банков оказывает серьёзное влияние и нестабильность американской банковской системы, равно, как и проблема с госдолгом у южных соседей, которая была относительно разрешена лишь в последние дни, но явно влияла на экономику Канады в течение первых месяцев года.

Руководители канадских банков не скрывают, что впереди трудные времена, роста экономики ожидать пока не приходится, а руководитель TD банка Бхарат Масрани (Bharat Masrani) подчеркнул, что “канадские банки работают в условиях непредсказуемости”. Тот же TD банк показал снижение доходов примерно на 15% во втором квартале года по сравнению с первым кварталов.

Так что приходится согласиться с тем, что банки и экономику страны ожидают нелёгкие времена.