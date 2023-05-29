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Экономика Бизнес Канадские банки показали плохие результаты по итогам первого полугодия
TD banque
TD банк.

Канадские банки показали плохие результаты по итогам первого полугодия

Megan Jorgensen Май 29, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Оставить комментарий 99 Просмотров

В первую половину года доходы канадских банков оказались ниже прогнозируемых

Хотя положение банков Канады достаточно стабильное, но их доходы падают, что является отражением общего состояния канадской экономики и состояния банковской системы в США.

Последствия высокой инфляции и усилия центрального банка по ее сдерживанию за счет замедления экономики весьма чётко сказываются на результатах второго квартала крупнейших банков Канады – почти у всех канадских банков прибыль за первые полгода меньше запланированной и ожидаемой

Только один банк показал результаты лучшие, чем ожидалось. Остальные банки Канады, хотя и не в “красной зоне риска”, но результаты их деятельности ниже прогнозируемых в конце прошлого года.

Последствия высокой инфляции и усилия Центрального банка Канады по ее сдерживанию за счет замедления экономики ощущались в результатах второго квартала крупнейших банков Канады.

Банки сообщают о более низкой, чем ожидалось, прибыли, поскольку они крупные суммы денег идут на погашение и возмещение “плохих кредитов” (тех, где кредитополучатели не могут справиться с обязательствами по их погашению или выплате процентов). К тому же, у банков выросли затраты на самых разных направлениях. Часть банков потеряла доходы из-за замедления темпа роста кредитов (народ не берёт столько денег в кредит, сколько брал раньше).

Банк CIBC стал единственным исключением, его результаты, только что представленные на суд общественности, оказались лучше, чем ожидали аналитики.

На положение канадских банков оказывает серьёзное влияние и нестабильность американской банковской системы, равно, как и проблема с госдолгом у южных соседей, которая была относительно разрешена лишь в последние дни, но явно влияла на экономику Канады в течение первых месяцев года.

Руководители канадских банков не скрывают, что впереди трудные времена, роста экономики ожидать пока не приходится, а руководитель TD банка Бхарат Масрани (Bharat Masrani) подчеркнул, что “канадские банки работают в условиях непредсказуемости”. Тот же TD банк показал снижение доходов примерно на 15% во втором квартале года по сравнению с первым кварталов.

Так что приходится согласиться с тем, что банки и экономику страны ожидают нелёгкие времена.

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