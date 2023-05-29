Житель Гатино был пойман с пистолетом за поясом, но обвинил полицейского в “расовом профилировании”

Уловка молодого человека, попытавшегося обвинить полицию в расовом профилирировании, не сработала. Слишком хорошо был виден спрятанный на теле обвиняемого пистолет.

Дело началось ещё четыре года назад, но длилось очень долго по причине модной в наши дни: – обвиняемый в преступлении заявил в свою защиту, что он стал жертвой преследования со стороны полиции по причине расизма.

Мохаммед Хизебри (Mohammed Hizebry), возраста 22 лет на момент задержания, арестованный полицейским на оживлённой улице Монреаля, возмутился “расовым профилированием” и обвинил полицию в расизме – мол, его, несчастного, схватили и отвезли в участок лишь за то, что он смуглокожий и выглядет “не по-европейски”. Несколько лет “жертва расизма и полицейской жестокости” пытался отвертеться от наказания.

Наконец, дело было рассмотрено. Судья Лори Рене Вейцман (Lori Renée Weitzman) оказалась женщиной разумной, на “расовый шантаж” не поддалась и спокойно заметила, что судя по предоставленным уликам, в деле никак не присутствует “расовый аспект”. Полицейский просто-напросто прекрасно увидел пистолет, спрятанный под курткой на перевязи. Дело в том, что полицейский, агент Деган (Degand) проработал в полиции 18 лет, и его работа связана с содержанием, ремонтом, проверкой оружия. Он работал и инструктором по стрельбе, и преподавателем по оружейному делу, куда входят и уроки поиска и отличительных особенностей при ношении скрытого оружия. Глаз у него намётан и он понял, что под выпуклостью куртки скрыт пистолет. Опредилив визуально наличие оружия у обвиняемого, полицейский последовал за ним, убедился, что не ошибается, и вызвал подмогу. В ходе преследования подозреваемый попытался от оружия избавиться. И пистолет, и патроны к нему были найдены.

Судья выразила мнение, что сегодня тема “расового профилирования” используется повсюду и везде, но в данном случае не удалось преступнику воспользоваться этой отговоркой. Судья Монреальского суда огласит приговор в июле. Есть ещё нормальные судьи, которые не боятся прослыть гонителями нечастных угнетённых из-за их внешнего вида. И это хорошо.