Компании Илона Маска разрешили чипировать людей

Илон Маск сегодня переступил черту, за которой еще недавно, казалось, начинается фантастический мир будущего.

Илон Маск сегодня переступил черту, за которой еще недавно, казалось, начинается фантастический мир будущего. Компании Neuralink, которая принадлежит миллиардеру, разрешили проводить испытания на людях. Речь о вживлении специального чипа в мозг. Сам Илон Маск называет его “революционный мозговой имплантат”. Слепым обещают прозрение, парализованным свободу движений.

Миллиардер и экспериментатор Илон Маск получил от американского Минздрава разрешение проводить опыты на людях. Теперь специалисты компании Neuralink смогут внедрять прямо в мозг человека специальные чипы для лечения аутизма и ожирения. Оба заболевания в Штатах весьма распространены, лишний вес вообще может стать национальной катастрофой, но для рискованных экспериментов Маску нужны добровольцы.

“Это важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям. Набор еще не открыт для нашего клинического испытания. Мы объявим больше информации об этом в ближайшее время”, – написала компания Neuralink в Twitter.

К этому Илон Маск шел семь лет. И это, как он уверяет, “шаг в будущее”. Чип позволит даже отправлять сообщение, созданное силой мысли, а чудо-имплант якобы сможет заменить глаза.

“Даже если кто-то был рожден слепым, мы верим, что все равно можем восстановить зрение. Если часть мозга, отвечающая за зрение, не затронута, даже если такие люди никогда не видели, мы уверены, они смогут увидеть”, – уверен Илон Маск.

В феврале 2021 года прошло испытание чипа на обезьянах. А уже в апреле стартап Маска показал ролик с девятилетней макакой Пейджер, способной играть в видеоигры благодаря вживлённому в ее мозг чипу. На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong (симулятор пинг-понга), в которой она управляла и контролировала внутриигровые действия своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

Как рассказал Metro нейробиолог, профессор университета “Сколтех” Филипп Хайтович, эксперименты Маска с людьми имеют право на существование, потому что те технологии, которыми учёные пользуются до сих пор (когда в мозг вставляют электроды), себя уже исчерпали и не позволяют получить обширную и точную информацию.

Эксперт подчеркнул, что чипы также помогут понять, на что реагирует та или иная аудитория. – Например, сейчас рекламные ролики тестируют на фокус-группах. На подопытных надевают специальные шапочки, которые отслеживают активность мозга. Следят и за движениями глаз. Конечно, если бы можно было воткнуть тем же добровольцам чип в мозг, то рекламу можно было бы сделать более эффективной. Потому что было бы понятно, что больше всего “цепляет” человека. Коллега Хайтовича – нейробиолог и биохимик, научный сотрудник Мюнхенского университета Данис Краузе – придерживается другой точки зрения. – Эти опыты могут обернуться катастрофой не только для добровольцев, которые, скорей всего, будут из числа сильно страдающих людей, не способных к самообслуживанию. Нервы их близких тоже будут взвинчены до предела, потому что я сомневаюсь, что договор на участие в экспериментах будет подразумевать полную конфиденциальность. И если что-то пойдёт не так, вряд ли родственникам расскажут, как всё произошло. А это потенциальные судебные разбирательства и имиджевые потери уже для самого Маска, – подчеркнул он. – В целом я считаю подход Маска негуманным, потому что он желает, чтобы сознание больше не являлось нашей комфортной ширмой от воздействия внешнего мира. Ведь наши мысли у нас пока никто не может отнять. А вот Маск хочет. И это ужасно.