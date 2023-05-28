Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом

Глава администрации США сообщил, что сотрудники Секретной службы проводят работы по укреплению дома президента Джо Байдена

Глава администрации США сообщил, что сотрудники Секретной службы проводят работы по укреплению дома президента Джо Байдена, делая его пуленепробиваемым. В пятницу перед вылетом из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, Байден сообщил журналистам о причине своего отъезда и упомянул, что Секретная служба работает над его домом, и он не сможет вернуться в течение пяти недель.

«Домой мне не поехать; они [сотрудники секретной службы] сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель. Поэтому я еду в Кэмп-Дэвид, моя внучка заканчивает школу в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной», — объяснил толпе американский глава.

Всем известно, что Байден часто проводит выходные в штате Делавэр, где у его семьи есть несколько домов. В апреле он также объявил о планах установить в своем доме в Уилмингтоне окна с пуленепробиваемыми стеклами.

Секретная служба США отвечает за обеспечение безопасности первых лиц государства и принимает меры по защите их домов и резиденций.