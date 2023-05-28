Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом

Глава администрации США сообщил, что сотрудники Секретной службы проводят работы по укреплению дома президента Джо Байдена, делая его пуленепробиваемым. В пятницу перед вылетом из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, Байден сообщил журналистам о причине своего отъезда и упомянул, что Секретная служба работает над его домом, и он не сможет вернуться в течение пяти недель.
«Домой мне не поехать; они [сотрудники секретной службы] сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель. Поэтому я еду в Кэмп-Дэвид, моя внучка заканчивает школу в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной», — объяснил толпе американский глава.
Всем известно, что Байден часто проводит выходные в штате Делавэр, где у его семьи есть несколько домов. В апреле он также объявил о планах установить в своем доме в Уилмингтоне окна с пуленепробиваемыми стеклами.
Секретная служба США отвечает за обеспечение безопасности первых лиц государства и принимает меры по защите их домов и резиденций.