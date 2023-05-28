Жителей Торонто насмешил бюллетень на выборах мэра

Жителей Торонто немало повеселила длина бюллетеня на выборах мэра после скандального ухода Джона Тори. На место градоначальника претендуют 102 человека, поэтому список получился просто огромным.

С таким количеством кандидатов избиратели из Торонто столкнулись впервые. Местные жители не знают, как разобраться с этим списком претендентов. В социальных сетях сразу появились теории заговора, которые гласят, что все это сделано с целью, запутать жителей Торонто.

При этом многие канадцы начали высмеивать бюллетень, называя его избирательной «простыней» и сравнивая с чеками из американской сети аптек CVS, которые приобрели статус мема именно из-за своей необычной длины. «Люди впервые видят смехотворно длинный бюллетень с именами 102 разных кандидатов на длинном листе бумаги, который, кажется, нужно согнуть в четыре раза, чтобы поместить в конверт», – пишут канадские средства массовой информации.

Между тем профильные специалисты уверены, что такой большой список кандидатов на пост мэра Торонто появился только потому, что многие решили, что для них это шанс. Воспользоваться им надеются даже те кандидаты, которые ранее осознавали, насколько тщетными окажутся для них подобные попытки.

Отметим, внеочередные выборы мэра Торонто состоятся уже 26 июня. Бывший градоначальник – 68-летний Джон Тори, находился на посту около 9 лет. В отставку он подал после того, как его отношения с молодой сотрудницей администрации стали достоянием общественности.