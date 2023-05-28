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Новости Сборные Канады и Германии вышли в финал чемпионата мира по хоккею

Сборные Канады и Германии вышли в финал чемпионата мира по хоккею

Виктория Христова Май 28, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Сборные Канады и Германии вышли в финал чемпионата мира по хоккею отключены 54 Просмотров

Финалистами чемпионата мира по хоккею стали сборные Канады и Германии 27 мая в Финляндии.

Финалистами чемпионата мира по хоккею стали сборные Канады и Германии 27 мая в Финляндии.

Немцы обыграли в полуфинале американцев со счетом 4:3. Они вышли в финал впервые с 1953 года.

Их противниками станут канадцы, которые выиграли у латышей со счетом 4:2.

Финал состоится 28 мая в финском Тампере. Матч за третье место между сборными США и Латвии пройдет там же в тот же день.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Тампере и Риге. Они стали столицами чемпионата после того, как Международная федерация хоккея приняла решение о переносе места проведения первенства. Изначально оно должно было проходить в Санкт-Петербурге. Однако после начала военной спецоперации было принято решение о переносе.

 

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