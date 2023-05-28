Белый дом и республиканцы обсуждают повышение потолка госдолга США

Тема повышения потолка государственного долга США до 2025 года с целью предотвращения дефолта в стране стала предметом обсуждения представителей Республиканской партии в конгрессе и администрации главы американского государства.

Тема повышения потолка государственного долга США до 2025 года с целью предотвращения дефолта в стране стала предметом обсуждения представителей Республиканской партии в конгрессе и администрации главы американского государства.

Сообщается, что в ответ на уступку конгрессменов-республиканцев увеличить лимиты заимствований Белый дом может уступить в вопросах формирования определенных статей расходов в бюджете страны.

Несмотря на это, как отмечено в издании, республиканцев скорее можно считать проигравшими в дискуссии с демократами, так как обычно инициативы, предусматривающие увеличение лимита задолженности, ограничивают не только срок увеличения лимита, но и объем (в зависимости от того, что наступит раньше). В данном же случае речь идет только о сроке увеличения потолка госдолга, без указания его объема.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил о достижении прогресса в переговорах по данному вопросу.