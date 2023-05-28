Альтернативное кредитование – CMHC о резком росте спроса

На нынешнем рынке канадские заемщики все больше склоняются к краткосрочным ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой, а сохраняющиеся проблемы с получением обычной ипотеки подталкивают многих к поиску альтернативных вариантов.

На нынешнем рынке канадские заемщики все больше склоняются к краткосрочным ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой, а сохраняющиеся проблемы с получением обычной ипотеки подталкивают многих к поиску альтернативных вариантов.

Это согласно данным Канадской корпорации ипотечного кредитования и жилищного строительства (CMHC), чей последний отчет по ипотечному жилищному кредитованию, опубликованный в четверг, показал, как заемщики продолжают приспосабливаться к более высоким процентным ставкам в прошлом году.

Старший специалист Национального агентства жилищного строительства по исследованию жилищного строительства Таня Бурасса-Очоа (на фото), которая написала отчет вместе с Дэниелом Дежарденом и Шеймусом Бенвеллом, рассказала канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что переход к краткосрочным соглашениям показал, что многие заемщики считают, что ставки скоро снова начнут снижаться.

В то время как заемщики обычно выбирают пятилетний вариант с фиксированной ставкой, текущие предпочтения ориентированы на однолетние, двухлетние или трехлетние соглашения, сказал Бурасса-Очоа. “Это действительно говорит нам о том, что есть ожидания снижения процентных ставок в будущем и что они не хотят быть привязанными к ипотеке на пять лет по более высокой ставке”.

Согласно отчету, на пятилетние ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой в настоящее время приходится менее 15% новых ипотечных кредитов, а ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой, популярность которых резко возросла в условиях низких ставок во время пандемии COVID-19, к началу этого года упали до менее чем 20% новых ипотечных кредитов. год.

Насколько популярны альтернативные варианты кредитования среди канадских ипотечных держателей?

По данным CMHC, в 2022 году наблюдался некоторый всплеск небанковского кредитования, при этом ипотечная активность в этой сфере ускорялась до третьего квартала и соответствовала темпам роста ипотеки в банковском секторе.

Тот факт, что становится все труднее претендовать на получение ипотеки у обычных кредиторов, означает, что многие канадцы продолжают обращаться к альтернативному пространству для удовлетворения своих финансовых потребностей.

“Кредиторы также по-своему приспосабливаются к этим более высоким процентным ставкам, поэтому мы видим, что они немного более неблагоприятны в своем кредитовании, немного более консервативны”, – сказал Бурасса-Очоа. “Так что соедините это с более высокими процентными ставками и действующими правилами ипотечного кредитования… в конце концов, заемщикам становится все труднее соответствовать новым критериям кредитора”.

Доля канадцев, обновляющихся в альтернативном пространстве, продолжает расти

В то время как альтернативные варианты часто рассматриваются как краткосрочное решение перед переходом в традиционное пространство, проблемы, связанные с получением ипотеки у традиционного кредитора, также означают, что растущему числу заемщиков приходится переоформляться в альтернативный сектор.

Доля ипотечных кредитов, возобновленных у того же или другого альтернативного кредитора, достигла 35% к последнему кварталу 2022 года, по сравнению с 28% в начале года.

По словам Бурасса-Очоа, это может создать стресс для некоторых из тех канадцев, которые вынуждены платить по более высоким ставкам в альтернативном пространстве в течение более длительного периода, особенно для тех, у кого существуют финансовые проблемы.

“Это показывает нам и говорит о том, что это может привести к некоторым потенциальным проблемам с доступностью для некоторых заемщиков, которые уже находятся под финансовым давлением”, – сказала она. “Это примечательно, потому что существует большой спрос на это альтернативное кредитование, большой спрос со стороны продлений, что также способствует увеличению спроса”.

Согласно отчету, альтернативные кредиторы также придерживаются более консервативного подхода в нынешних условиях на фоне меняющихся аппетитов инвесторов и нестабильных экономических перспектив.

Инвесторы в сегменте альтернативного кредитования могли бы рассмотреть другие высокодоходные инвестиции, которые не так подвержены непредсказуемости национального рынка жилья.

Бурасса-Очоа отметил, что это также может иметь негативные последствия для заемщиков, у которых нет иного выбора, кроме как продлить кредит в альтернативном месте, но которые могут оказаться неспособными сделать это.

“В отрасли существует ограниченный объем капитала”, – сказала она. “Итак, если я являюсь заемщиком в сфере альтернативного кредитования и хочу продлить свою ипотеку в этой сфере, это не значит, что я тоже смогу это сделать.

“Поэтому я думаю, важно отметить, что это также то, за чем стоит следить в краткосрочной перспективе, потому что это может снова оказать некоторое повышательное давление на этих заемщиков”.

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