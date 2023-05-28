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Афиша фестиваля блюзов Западного района.

Фестиваль блюзов Западной части острова Монреаль

Megan Jorgensen Май 28, 2023 Афиша, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых Оставить комментарий 93 Просмотров

Фестиваль блюзов Западной части Острова (Festival de Blues de l’Ouest-de-l’Île)

Монреальский Западный район приглашает народные массы на фестиваль блюзов. Концерты будут проходить с начала июня по начало сентября.

Летом 2023 года в Западной части острова Монреаль пройдёт очередной Фестиваль Блюзов. На концертах ожидается рекордное участие музыкальных групп и присутствие рекордного числа зрителей. Если в июле 2022 года во время проведения фестиваля было собрано 60 тысяч долларов прибыли, в этом году организаторы надеются на сборы суммы в не менее ста тысяч долларов. Вся прибыль от проведения фестиваля направляется на поддержку благотворительных организаций — в этому году средства пойдут в поддержку приюта для женщин, которые испытывают сложности в семье, Ассоциации чернокожего сообщества Запада Острова, Общества Борьбы с неграмотностью и некоторых других организаций.

Двадцатый фестиваль рассчитывает на участие профессиональных музыкантов, известных в области блюзов — Sylvie Desgroseillers, Nino, Dwane Dixon, Innus Aso, Freddy James и других.

Первый концерт, анонсирующий фестиваль, состоится 1 июня в Культурном Центре Pierrefonds. Цена входного билета — 125 долларов, и вся прибыль, как мы сказали выше, пойдёт благотворительным организациям Западной части острова Монреаль.

Первый бесплатный концерт фестиваля состоится 8 июля в парке Dollard-des-Ormeaux. Он продлится с 15 часов до 23.30. Ещё один бесплатный концерт пройдут в Pointe-Claire, на пересечении авеню Lakeshore и Cartier 9 сентября. Он начнётся в 17 часов и завершится в 23.30.

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