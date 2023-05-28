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Новости Авторы Меган Хорхенсен Расширение Восточного пляжа в Монреале
Plage-est
Небольшой, но всё же хороший Восточный пляж Монреаля. Фото из Интернета.

Расширение Восточного пляжа в Монреале

Megan Jorgensen Май 28, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Хорошие новости Оставить комментарий 100 Просмотров

Монреальский Восточный пляж расширяется. Работы по благоустройству пляжа продолжаются

Хотя Восточный пляж невелик, но всё же, во-первых, его размеры увеличиваются, а, во-вторых, пляжей в Монреале очень мало, ещё один станет хорошим подспорьем.

Муницпиальные власти монреальского района Pointe-aux-Trembles, расположенного в восточной части острова Монреаль, дали согласие на расширение так называемого Восточного пляжа (Plage de l’Est) — одного из редких речных пляжей города.

Этот пляж пока весьма невелик и не очень-то благоустроен, но он открылся всего лишь год назад и планов по его благоустройству и облагораживанию — громадьё.

Восточный пляж находится в месте слияния реки Святого Лаврентия и реки Des Prairies, огибающей Монреаль с севера. Его площадь была ограничена в связи с тем, что границы пляжа упирались в частные земли, но в мае была достигнута договорённость о приобретении этой территории городом, в частности, муниципальные власти Pointe-aux-Trembles выкупили дом по адресу 16250 на улице Bureau. Таким образом стало возможно расширении пляжа. Принято решение о строительстве в этом районе выстовочного зала, культурного центра и причала для лодок и яхт.

Одновременно будут проведены работы по очистке вод в этом районе, так как на востоке Монреаля располагается много предприятий, которые долгие десятки лет загрязняли акваторию. Но главное — пляж уже существует и расширяется.

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