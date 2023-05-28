Монреальский Восточный пляж расширяется. Работы по благоустройству пляжа продолжаются

Хотя Восточный пляж невелик, но всё же, во-первых, его размеры увеличиваются, а, во-вторых, пляжей в Монреале очень мало, ещё один станет хорошим подспорьем.

Муницпиальные власти монреальского района Pointe-aux-Trembles, расположенного в восточной части острова Монреаль, дали согласие на расширение так называемого Восточного пляжа (Plage de l’Est) — одного из редких речных пляжей города.

Этот пляж пока весьма невелик и не очень-то благоустроен, но он открылся всего лишь год назад и планов по его благоустройству и облагораживанию — громадьё.

Восточный пляж находится в месте слияния реки Святого Лаврентия и реки Des Prairies, огибающей Монреаль с севера. Его площадь была ограничена в связи с тем, что границы пляжа упирались в частные земли, но в мае была достигнута договорённость о приобретении этой территории городом, в частности, муниципальные власти Pointe-aux-Trembles выкупили дом по адресу 16250 на улице Bureau. Таким образом стало возможно расширении пляжа. Принято решение о строительстве в этом районе выстовочного зала, культурного центра и причала для лодок и яхт.

Одновременно будут проведены работы по очистке вод в этом районе, так как на востоке Монреаля располагается много предприятий, которые долгие десятки лет загрязняли акваторию. Но главное — пляж уже существует и расширяется.