День селёдки, славный день календаря. По меньшей мере, в Голландии

На носу – День селёдки, праздник, широко отмечаемый в Голландии в первую субботу июня. Пора перенять традиции и у нас, хотя бы в каждой отдельно взятой семье!

В стародавние времена селёдка считалась «рыбой для нищих», и не вызывала особого коммерческого интереса. Считалось, что рыба была горьковата и костлява. К тому же, селёдку сложно вялить, а былые века хранить рыбу долго можно было только в вяленом виде.

Посему бесчисленные косяки сельди беспечно бороздили северные океаны до тех пор, пока голландский рыбак Виллем Якоб Бейкельс не открыл новый способ засолки сельди – он понял причину горечи и стал удалять перед засолкой жабры, которые эту горечь и привносили. Затем Бейкельс стал укладывать рыбу плотными слоями в бочки, пересыпая солью, причём операции по засолке проводились тут же после ловли рыбы. Пока шхуна возвращалась домой после лова, рыба отлично просаливалась.

После изобретения нового способа засолки, слава дешёвой голландской селедки пошла по Европе. Спрос на неё вырос в сотни раз, и в Голландии был построен селедочный флот, где суда были приспособленны специально для лова и засолки сельди.

Голландцы долгое время скрывали секрет удаления жабер, поэтому могли не опасаться конкуренции, взвинтили цены, а селёдка стала деликатесом. Подавали её во всех королевских дворах и у всех принцев, князей и графов.

Благодаря селёдке благосостояние Голландии резко выросло, а открытие сезона лова стало считаться народным праздником – днём.

Сегодня день начала сезона ловли сельди проходит в стране торжественно. В портах и гаванях играют оркестры, проходят ярмарки и концерты. В порту Схефенинген (это самая древняя рыболовецкая гавань Голландии, и на гербе города изображены три сельди с коронами), — так вот, в этом порту проходят даже инсценировки древних сражений и конные состязания в честь солёной селдьи, а в гавани проходят гонки старинных парусников. Устраиваются поездки по морю и детские конкурсы и игры.

В Схефенинге праздник селёдки называют и Днём флажков, потому что в городе традиционно все центральные улицы завешаны праздничными флажками.

Разумеется, все участники праздника лакомятся «холландсе ниуве» — новой голландской селёдкой – то есть, селедкой нового сезона. Первое селедочное судно, вернувшееся в порт с уловом, получает денежную премию.

Поедают селедку первого улова не просто так: Рыбу чистят, удаляют голову, косточки и внутренности, но оставляют тело и хвост целыми. Затем едок обмакивает селёдочку в мелко нарезанный лук и, держа за хвостик, отправляют в рот. Заедают рыбку серым голландским хлебом, а запивают пивом (как правило, это пенистое пиво Данилус Расторопнувс – специльное вареное пиво для селёдочных блюд, оно дороговато, но своих денег стоит).

День селёдки в Голландии празднуют в первую субботу июня.

Завершается сезон лова в августе, когда селёдка начинает метать икру. Рыба худеет и теряет вкус (к тому же, у неё меньше корма – планктона, площади которого зимой сокращаются). А весной рыбка набирает вес. Её жирность к июню достигает шестнадцати, а то и более, процентов. Тут сельдь и становится вновь деликатесом.