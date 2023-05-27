Kartina TV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier представляет финал нового сезона комедийного сериала «Жуки».

Напомним, лента рассказывает историю троих продвинутых москвичей, разработавших новое приложение для знакомств. Их новинкой заинтересовался влиятельный инвестор в исполнении Игоря Верника. В проект готовы вложить миллионы, но ребятам нужно ещё несколько дней для завершения работы. Только вот военкомат не ждёт. Тогда герои решают устроиться на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, там доделать приложение, получить деньги и откупиться от армии. Всё бы ничего, но в деревушке нет технологий. Молодёжь попадает в своего рода путешествие в прошлое: без компьютеров и интернета. Вдобавок, их личные вещи сгорают в пожаре. Как теперь справиться с задачей?

Видеотека START – Фильм «Прямой эфир». Премьера!

«Прямой эфир» в видеотеке START представляет собой драму Карена Оганесяна, рассказывающую о жажде популярности и грядущей трагедии. Главные роли исполняют Кирилл Кяро и Павел Чернышев. Блогер Егор нацелен на достижение славы и решает снять видео-тест-драйв автомобиля в Кавказских горах. В качестве помощника он берет Александра, сотрудника автокомпании. Однако во время экскурсии по ущельям Александр наступает на мину. Теперь ему приходится оставаться на одном месте, чтобы не спровоцировать взрыв. Не заботясь о последствиях, Егор продолжает снимать происходящее, стремясь к популярности. Возможно ли предотвратить наступающую трагедию?

Видеотека more.tv – Шоу «Стать Шефом». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новое кулинарное реалити-шоу под названием «Стать Шефом». Очередное пополнение в копилке ценителей высокой кухни откроет двери в мир желанной карьеры двадцати поварам-любителям. Все они будут проходить обучение под строгим и щепетильным присмотром профессионалов. Это не только подарит им незабываемый опыт, но и представит возможность выиграть главный приз. Им в шоу «Стать Шефом» станут 1 миллион рублей и невероятная стажировка в московском мишленовском ресторане.

Видеотека START – Мультфильм «Приключения царя»

Новый мультфильм «Приключения царя» в видеотеке START рассказывает историю Вараздата – армянского царя, решившего одержать победу в кулачных боях на Олимпиаде. Вместе со своими родными он направляется к берегам далёкой Греции, чтобы сразиться с лучшими мира сего. Не желая особого к себе отношения, герой скрывает своё происхождение от организаторов соревнований. В то же время, его давний враг Молатор уже задумал нечто коварное.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9