Недвижимость: Пять вещей, о которых вам никогда не говорили

Независимо от того, покупаете ли вы дом впервые или нет, на вас влияет ключевая информация, позволяющая оценить его ценность и популярность.

Независимо от того, покупаете ли вы дом впервые или нет, на вас влияет ключевая информация, позволяющая оценить его ценность и популярность. Вот пять фактов, которые могут, намеренно или непреднамеренно, ввести вас в заблуждение.

Недвижимость в районе, куда вы хотите переехать, только что была добавлена в Centris. Быстро вы бросаетесь к телефону. С брокером, который его продает, необходимо связаться незаконно, чтобы Вы были первым в списке, кто его посетит.

Недвижимость, недавно выставленная на продажу, сразу вызывает интерес и любопытство. В то время как те, что пестрят на последних страницах Centris, напоминают те увядшие овощи на дне витрины супермаркета, которые никому не хочется покупать.

Вся информация, которую вы изучили перед тем, как начать совершать покупки, будь то от брокеров, родственников или в интернете, сводится к одному и тому же выводу : недвижимость, которая выставлена на продажу, является подозрительной. У нее наверняка серьезные проблемы… По структуре, возможно… Кто знает, о выращивании каннабиса ? На жаргоне, связанном с недвижимостью, будет сказано, что она сгорела дотла.

Ни один продавец или брокер не хочет, чтобы недвижимость имела такой ярлык. Три месяца на рынке, и недвижимость становится « как холостяк в 3 часа ночи в баре, который еще не нашел вторую половинку”, – говорит один брокер.

Немногие хотят, чтобы собственность была отвергнута таким образом. И все же иногда речь идет о той, которая соответствует нескольким вашим критериям.

Брокеры по недвижимости нашли простой способ решить эту проблему, даже не задумываясь об этом : собственность изымается у Centris, мы аннулируем брокерский договор, мы заключаем новый, и дом волшебным образом появляется в новом виде на Centris на законных основаниях.

Белая ложь, сказали бы мы в другое время. Легко утверждать, что в отношении собственности существует « много активности». Несложно зайти так далеко, чтобы уточнить, что уже было 10 посещений, даже если ни один потенциальный покупатель не переступил порог. Чтобы создать у вас впечатление увлеченности, мы также можем втиснуть вас между двумя другими парами покупателей, потому что, предположительно, это было единственное время, доступное в расписании.

В то время как некоторые остаются нечувствительными к такого рода тактике, другие, подверженные влиянию, будут беспокоиться при мысли о том, что снова потеряют собственность.

Те, кто испытывает наибольший стресс, также отреагируют на это предложение : « Если вас интересует недвижимость, поторопитесь, потому что на завтра запланировано еще пять посещений, и одна пара проявила очень, очень большой интерес».

Как правило, каждое посещение заносится в календарь брокера-продавца вместе со временем и адресом объекта недвижимости. Ваш брокер не имеет к нему доступа, но никакие правила не запрещают ему требовать копию. Да, ложный визит может быть запланирован в календаре, это уже произошло. Однако эта уловка требует времени, а брокеры не работают по почасовой ставке.

Влияет ли на вас причина, по которой покупатель отказался от покупки ? Если вы мастер на все руки, то, скорее всего, вы защищены от несоответствующего гаража, выращивания каннабиса или плесени.

Однако, если вы ищете недвижимость под ключ, у нас будет больше шансов успокоить вас, рассказав вам о предыдущем покупателе, что он « не пошел на финансирование», а скорее « сбежал после осмотра ».

Как неопытный покупатель в первый раз, ваше воображение может быстро разгореться, когда вы подумаете о возможных фактах, раскрытых во время проверки. Возможно, тогда у вас в голове возникнет смутное воспоминание о фильме “ярмарка несчастий” (“денежная яма”) с Томом Хэнксом в главной роли, в котором молодая пара по разумной цене покупает дом, где работы превращаются в кошмар.

Предчувствие потенциальных проблем заставит ваш желудок скрутиться.

Продавец может заявить, что он не знает причины отказа, как и ваш брокер-покупатель. Однако продавцы-брокеры знают: если покупатель отказывается от участия из-за проверки, они должны сообщить об этом следующим покупателям и предоставить им отчет об инспекции.

Представьте, что вы единственные, кто дает обещание о покупке дома. Несмотря на то, что вы лихорадочно и взволнованы надеждой наконец воплотить свой проект в жизнь, вы будете чувствовать себя комфортно, предлагая справедливую цену в своих глазах. В некоторых случаях даже торговать с понижением.

А теперь представьте, что вам говорят, что их шесть… Давление обязательно поднимется ! Имея на столе шесть предложений, вы убедитесь, что необходимо срочно снова открыть свой кошелек и выполнить свое обещание о покупке.

Проблема в том, что покупатель не имеет доступа к официальным документам, подтверждающим, что все эти обещания о покупке существуют.

Продавец-брокер может блефовать, и брокер, который делает с вами покупки, тоже может блефовать… особенно если вы уже посетили с ним около тридцати домов.

Если вы дали обещание о покупке, и вам быстро сообщают, что есть второе, возможно, это обещание о покупке было сделано для создания искусственной перекупленности.

Ложная информация может повлиять на принятие вами решений.

В офисе одного и того же агентства недвижимости (например, RE/MAX Signature, Sutton Today, Royal LePage Tradition) брокеры, продающие недвижимость, и брокеры, представляющие покупателей, встречаются каждый день.

Да, брокеры строго соблюдают закон о брокерской деятельности с недвижимостью и не раскрывают своим коллегам сумму полученных обещаний о покупке недвижимости, которую они продают.

Но в то время как многие брокеры клянутся, что между ними и их коллегами в их агентстве воздвигнута Китайская стена, что этика там безупречна, другие признаются в некоторой склонности перед кофеваркой.

Таким образом, брокер-покупатель может быть проинформирован о предложениях, уже полученных коллегой-продавцом, что запрещено законом с 1994 года.

Все зависит от системы, созданной директором агентства недвижимости, объясняет прессе бывший президент и глава саморегулируемой организации брокерских услуг по недвижимости Квебека (ICAQ) Робер надо.

« Это зависит от того, имеют ли брокеры доступ к досье или нет»,-утверждает он.

« Это большая дискуссия в Управлении по финансовым рынкам (AMF), а еще не в ICAIQ”,-продолжает он. Например, имеет ли директор агентства недвижимости возможность предоставить всем брокерам агентства доступ ко всем сделкам ? Или это должно быть только у брокера, участвующего в сделке?, – поясняет Роберт надо. Пока еще нет элемента управления».

Роберт надо указывает, что у каждого агентства недвижимости свой способ работы.

По его словам, эта тема активно обсуждается на факультетах. « Между реальностью жизни, правилами ИКАО и тем, как организация их применяет, идут большие споры».

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