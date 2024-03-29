OSFI проводит новый ипотечный тест: что это значит для банков и заемщиков

Банковский регулятор Канады предпринимает новые шаги для обеспечения того, чтобы кредиторы не брали слишком много заемщиков с крупной задолженностью, особенно после того, как ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться и станет легче претендовать на более крупные кредиты.

Новый тест портфеля, вводимый Управлением суперинтенданта финансовых учреждений, будет ежеквартально отслеживать соотношение кредита к доходу, чтобы гарантировать, что процент незастрахованных ипотечных кредитов банка, превышающий доход заемщика в 4,5 раза, остается ниже установленного порога. Барбара Шектер из Financial Post объясняет новый тест и то, что он означает для банков и заемщиков.

Это изменение является одной из серии ожидаемых корректировок руководящих принципов по ипотечным кредитам, которые обсуждаются с прошлого года. OSFI заявляет, что новый тест портфеля призван “предотвратить накопление кредитов с высокой долей заемных средств в периоды низких процентных ставок”. Регулятор особенно обеспокоен кредитами, которые более чем в 4,5 раза превышают доход заемщика, поскольку они повышают вероятность дефолта заемщика и увеличивают потенциальные убытки кредитора. Как показал длительный период низких процентных ставок перед резким повышением, начинающимся весной 2022 года, такой долг может быть управляемым в условиях низких процентных ставок, но становится гораздо более сложным для заемщиков и их финансовых учреждений, когда ставки растут.

Нет, тест портфеля не создает новых препятствий для индивидуального покупателя жилья, пытающегося претендовать на получение ипотечного кредита. Вместо этого он будет отслеживать незастрахованные ипотечные портфели банков. “Эта мера не распространяется на какого-либо одного человека”, – говорится в заявлении OSFI от 22 марта. “Она применяется к портфелю ипотечных кредитов, выданных учреждением в этом квартале… и должна управляться учреждением”. Ипотечный стратег Роберт Маклистер заявил, что не будет запрета на получение физическим лицом ипотеки, если сумма кредита превышает его доход более чем в 4,5 раза. Даже с учетом нового теста банки могли бы разрешить отдельному заемщику превышать лимит, “при условии, что весь портфель в среднем составляет 4,5 раза или меньше”, – сказал он.

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