Квебеку все еще далеко до 37 000 мест в детских садах, обещанных к 2025 году

Оппозиционная партия пришла к такому выводу после сопоставления данных из сети.
В октябре 2021 года Коалиция Квебек (CAQ) пообещала создать 37 000 мест к 31 марта 2025 года. В то время премьер-министр даже продемонстрировал свое нетерпение и поспешность, заявив, что, по его мнению, крайний срок слишком далек.
Тем не менее, в феврале прошлого года в списке ожидания по-прежнему числилось 30 660 детей.
По данным Министерства по делам семьи, к 31 декабря 2023 года было создано всего лишь 14 596 мест.
Таким образом, к 31 марта 2025 года должно быть создано еще 22 400 мест.
В интервью канадской прессе критик PQ по семейным вопросам Жоэль Арсено сказал, что это невозможно и что CAQ находится на пути к невыполнению еще одного из своих обязательств.
А дети остаются без мест в детских садах.
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