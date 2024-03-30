Квебеку все еще далеко до 37 000 мест в детских садах, обещанных к 2025 году

Квебекская партия (PQ) заявляет, что правительство Лего тянет время и все еще далеко от достижения своей цели по обеспечению всех детей местами в детских садах к 2025 году.

Оппозиционная партия пришла к такому выводу после сопоставления данных из сети.

В октябре 2021 года Коалиция Квебек (CAQ) пообещала создать 37 000 мест к 31 марта 2025 года. В то время премьер-министр даже продемонстрировал свое нетерпение и поспешность, заявив, что, по его мнению, крайний срок слишком далек.

Тем не менее, в феврале прошлого года в списке ожидания по-прежнему числилось 30 660 детей.

По данным Министерства по делам семьи, к 31 декабря 2023 года было создано всего лишь 14 596 мест.

Таким образом, к 31 марта 2025 года должно быть создано еще 22 400 мест.

В интервью канадской прессе критик PQ по семейным вопросам Жоэль Арсено сказал, что это невозможно и что CAQ находится на пути к невыполнению еще одного из своих обязательств.

А дети остаются без мест в детских садах.

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