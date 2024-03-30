Мужчина зарезан в монреальском районе Лашин

Звонок в службу 911 прозвучал около 11:45 вечера в четверг. Звонивший предупредил полицию о конфликте в квартире на 1-й авеню недалеко от Провост-стрит в районе Лашин.
Полицейские прибыли на место и обнаружили 40-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Он был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии.
В пятницу была зафиксирована его смерть, и это стало восьмым убийством в Монреале в 2024 году. Подозреваемый, 28-летний мужчина, был обнаружен день спустя и на сегодняшний момент, задержан.
Выяснилось, что он является соседом жертвы. На его теле были обнаружены незначительные травмы.
Полиция работает над установлением того, что привело к предполагаемой драке между ними. “Из-за чего произошел конфликт, я не знаю, но мы пытаемся это выяснить”, – сказал представитель SPVM Жан-Пьер Брабант.
Отдел по особо тяжким преступлениям продолжает расследование.
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