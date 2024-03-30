Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Мужчина зарезан в монреальском районе Лашин

Мужчина зарезан в монреальском районе Лашин

Виктория Христова Мар 30, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина зарезан в монреальском районе Лашин отключены 87 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) подтвердила в пятницу утром, что мужчина, получивший ножевое ранение в четверг вечером, скончался в больнице.

 

Звонок в службу 911 прозвучал около 11:45 вечера в четверг. Звонивший предупредил полицию о конфликте в квартире на 1-й авеню недалеко от Провост-стрит в районе Лашин.

Полицейские прибыли на место и обнаружили 40-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Он был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии.

В пятницу была зафиксирована его смерть, и это стало восьмым убийством в Монреале в 2024 году. Подозреваемый, 28-летний мужчина, был обнаружен день спустя и на сегодняшний момент, задержан.

Выяснилось, что он является соседом жертвы. На его теле были обнаружены незначительные травмы.

Полиция работает над установлением того, что привело к предполагаемой драке между ними. “Из-за чего произошел конфликт, я не знаю, но мы пытаемся это выяснить”, – сказал представитель SPVM Жан-Пьер Брабант.

Отдел по особо тяжким преступлениям продолжает расследование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*