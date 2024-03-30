Овечкин влюбил в себя Америку всего одним фото

Главная звезда и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нашел новую мотивацию в 2024 году и продолжает отчаянную погоню за чемпионским рекордом по результативности в НХЛ, когда-то поставленном Уэйном Гретцки.

В последних матчах российский игрок играл просто великолепно и теперь всего лишь одной фотографией прославился еще больше.

Но надо заметить, что сезон в Национальной хоккейной лиге Овечкин начал слабо. В какой-то момент казалось, что рекорд канадца Гретцки может сохраниться. Однако Александр не был бы зведой, если бы не умел решать задачи. В начале 2024 года российский игрок преобразился и начал забивать голы один за другим.

Март еще не закончился, а на его счету уже 26 голов в регулярном чемпионате НХЛ. Так что еще раз можно не сомневаться, что по завершении карьеры Овечкин займет позицию лучшего снайпера в истории турнира. Что сказать, Америка и Канада этого ждут.

Так что же за фото, спросите вы? В официальных соцсетях клуба появилось изображение, на котором Овечкин поднимается по трапу самолета, держа в руках пакет пикантных чипсов и большой сэндвич от одного из знаменитых фастфудов. Это фото очень понравилось всей Америке.

Поклонники выразили свое восхищение любимым игроком. «Я уверен, что у него в кармане спрятано шоколадное печенье», – пишет Пол Винн. «Ови уничтожает гамбургеры и суперострую картошку фри на пути к рекорду Гретцки. Не могу не выразить восхищения», — отметил JPhoenix7. «Обычный мужской ужин», — написал Averagecapsfan.

Российской звезде мирового хоккея понадобилась такая простая фотография, чтобы еще больше закрепить за собой статус легенды НХЛ. Тем более, что Овечкин на ней максимально близок каждому болельщику, а они очень любят подобное. Ведь они тоже едят чипсы и сэндвичи, а значит, тоже могут многого добиться в жизни.

Но самому Александру еще предстоит доказать, что рекорд Гретцки можно побить даже при таком несерьезном питании. Пожелаем ему успехов!

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