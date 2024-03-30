В Бразилии воссоздали внешность Николая Коперника

Коперник, польский астроном, родившийся в 1473 году, произвел революцию в изучении планет, придя к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца.

Его теории противоречили официальной позиции католической церкви, а его работы были запрещены после его смерти. Николай Коперник похоронен в одном из польских соборов. Своеобразный символ того, что церковь признала свою неправоту в отношении к его научным работам. Место его захоронения было найдено только в 2008 году благодаря анализу ДНК.

Считается, что при жизни ученого не изобразил ни один художник, а единственный автопортрет Коперника был уничтожен во время пожара 1597 года. Все существующие изображения Коперника основаны на том самом автопортрете (на нем ученый изображен в красном одеянии).

Как сообщает Daily Mail, бразильский ученый Цицеро Мораис воссоздал внешность Николая Коперника, используя череп, найденный в Польше 19 лет назад и принадлежавший великому астроному.

Поскольку нижняя челюсть черепа отсутствовала, Мораис использовал современную человеческую базу данных, чтобы собрать информацию о недостающих фрагментах.

Лицо, которое эксперт по 3D-дизайну показывает с двух ракурсов, напоминает портрет Коперника. Великий астроном умер в 1543 году в возрасте 70 лет. Как отмечает Daily Mail, на 3D-портрете Мораиса Коперник выглядит «безмятежным». У него продолговатое лице, крупный нос, узкие губы и небольшие глаза.

Напомним, что именно польский астроном первым предложил гелиоцентрическую модель Солнечной системы, согласно которой Земля вращается вокруг звезды, а не наоборот.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.