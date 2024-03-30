Российские артисты выпустили альбом песен Магомаева в память о погибших в Крокусе

Звезды российской эстрады выпустили альбом песен Народного артиста Советского Союза Магомаева «Услышь мой голос» в память о погибших в теракте на Крокус Сити Холл.

На выходе из «Крокус Сити Холл» висит табличка с именем Магомаева – в его честь назван концертный зал.

Его песни наполнены словами, которые актуальны и сегодня, спустя десятилетия. «Мне представилась возможность исполнить одну из лучших песен в его репертуаре! Друзья мои, слушайте хорошие песни. Мы постарались сохранить все их мелодии», — рассказала певица Валерия.

Над новым альбомом работали самые известные артисты разных поколений: от Вани Дмитриенко до Николая Расторгуева, от Люси Чеботиной до Валерии. Все они участвовали в благотворительной акции, целью которой была помощь жертвам теракта.

«Я очень надеюсь, что таких моментов в нашей жизни не будет больше. Но мы не можем этого исключить.Человек никогда не ожидает беды или горя. И не готов к этому. Но в такие времена нам нужно быть вместе. Давайте покажем миру, что нас нельзя заставить встать на колени перед такими вещами”, – заявил Стас Михайлов.

Среди исполнителей, принимавших участие в записи альбома, были Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Наваи, Люся Чеботина, Владимир Пресников и другие. Вступительное стихотворение прочитал Федор Бондарчук.

Сегодня 9 дней со дня ужасной трагедии. Скорбим!

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