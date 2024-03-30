Байден рассказал о необычной просьбе мировых лидеров

По его словам, с такой просьбой обратились «большинство лидеров мира». «Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — настаивал Байден.
Нынешний глава государства подчеркнул, что его предшественник «ушел» из НАТО и предоставил России делать то, что она хочет. Он также назвал Трампа самым недемократическим американским президентом со времен Гражданской войны.
Ранее Байден заявил, что стал мудрее с возрастом, и заявил, что выглядит вдвое моложе своих лет.
Кроме того, Байден в очередной раз с сарказмом высказался о взглядах Дональда Трампа. По словам действующего президента США, взгляды оппонентов на следующих выборах “берут начало в XVIII-XIX веках”.
Он особо упомянул заявления Трампа о намерении «приостановить действие Конституции» и «в целом все, что он сказал». Ранее Байден обвинил Трампа в поклонении Путину.
А выборы уже совсем скоро! Чем нас еще удивит этот весьма необычный Президент?
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