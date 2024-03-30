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Байден рассказал о необычной просьбе мировых лидеров

Степан Артемьевский Мар 30, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байден рассказал о необычной просьбе мировых лидеров отключены 57 Просмотров

Президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры попросили его не допустить победы республиканского кандидата  на пост главы государства политика Дональда Трампа, поскольку на кону стоит демократия.

 

По его словам, с такой просьбой обратились «большинство лидеров мира». «Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — настаивал Байден.

Нынешний глава государства подчеркнул, что его предшественник «ушел» из НАТО и предоставил России делать то, что она хочет. Он также назвал Трампа самым недемократическим американским президентом со времен Гражданской войны.

Ранее Байден заявил, что стал мудрее с возрастом, и заявил, что выглядит вдвое моложе своих лет.

Кроме того, Байден в очередной раз с сарказмом высказался о взглядах Дональда Трампа. По словам действующего президента США, взгляды оппонентов на следующих выборах “берут начало в XVIII-XIX веках”.

Он особо упомянул заявления Трампа о намерении «приостановить действие Конституции» и «в целом все, что он сказал». Ранее Байден обвинил Трампа в поклонении Путину.

А выборы уже совсем скоро! Чем нас еще удивит этот весьма необычный Президент?

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