В Канаде растет антисемитизм

Еврейская община Канады обеспокоена резким ростом антисемитизма в стране.

Об этом сообщает FOX News. “Еврейская община Канады не только оплакивает ужасающую бойню Хамаса, произошедшую 7 октября, но и обеспокоена. На это есть веские причины.

Канадский центр по делам Израиля и евреев говорит следующее: «За последние шесть месяцев наша община столкнулась с огромным количеством антисемистких израильских событий, чего не было со времен Холокоста», — заявил вице-президент и главный юрисконсульт Ричард Марсо.

На 18 марта нынешнего года было установлено, что 56 процентов преступлений на почве ненависти в городе были вызваны антисемитизмом, хотя евреи составляют всего 1 процент населения, со ссылкой на отчет полиции.

По мнению Марсо, антисемитизм проявляется в поджогах синагог, общинных центров и еврейских предприятий, преследовании членов общины, а также запугивании еврейских студентов и преподавателей вузов.

В ноябре 2023 года взорвалась синагога и еврейский центр в нашем городе. В том же месяце стрельба произошла в двух еврейских школах Монреаля. О чисто случайных совпадения говорить нелепо.

26 марта бывший президент США Дональд Трамп высказался о росте антисемитизма в США, обвинив в этом военные действия Израиля в секторе Газа.

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