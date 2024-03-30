Власти Канады пытаются конфисковать активы, связанные с криптобиржей QuadrigaCX

Директор по гражданской конфискации Британской Колумбии распорядился конфисковать наличные деньги, 45 золотых слитков и предметы роскоши, найденные в сейфе, связанном с соучредителем криптовалютной биржи Quadriga CX.

Приказ о нераскрытом богатстве – это разновидность судебного приказа, который требует объяснения того, как было приобретено богатство. Майк Фарнворт, министр общественной безопасности и генеральный прокурор, сказал: «Эта акция позволяет преступникам продемонстрировать, что их активы являются результатом законной деятельности, а не финансовых преступлений».

Международная биржа монет криминальной деятельности Quadriga (Quadriga) Quadriga CX, крупнейшая канадская биржа виртуальных валют, потеряла своего соучредителя Джеральда Коттена в Индии. Quadriga CX обанкротилась в феврале 2019 года, вскоре после того, как ее закрытый ключ был раскрыт и Quadriga CX была отключена от сети. Согласно документам, поданным в Верховный суд Британской Колумбии, активы предположительно являются доходами от преступной деятельности, связанной с соучредителями биржи Quadrigacoin Майклом Патлином и Джеральдом Коттоном.

Приказ санкционировал арест сейфа банка CIBC вместе с его счетами. В Британской Колумбии с 2006 года действует система гражданской конфискации, позволяющая провинции конфисковывать собственность без уголовного преследования. В сейфе находились наличные на сумму 250 200 канадских долларов (184 250 долларов США), золотые слитки, два часа Rolex, часы Chanel J12 с черными бриллиантами и другие драгоценности.

Кроме того, в ящике находились пистолет Ruger 1911 калибра, боеприпасы и удостоверения личности с именами Омара Дханани и Омара Патрина, сообщает CBC. Приказ оправдывает арест активов, утверждая, что г-н Патлин играл значительную роль в деятельности QuadrigaCX, включая незаконное присвоение средств клиентов и виртуальной валюты. Следующее действие после ареста — получить ответ от Патрина с просьбой описать имущество.

После краха QuadrigaCX Патрин начал новое предприятие в области децентрализованных финансов, участвуя в различных протоколах, таких как Wonderland и UwU Lend (вилка Aave) под псевдонимом «Sifu». Майкл Патлин ранее был известен как Омар Дханани, пока его имя не изменилось дважды в 2003 и 2008 годах. Он был осужден за различные финансовые преступления в США.

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