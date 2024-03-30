Китай опровергает обвинения Канады в причастности к кибератакам. В четверг, 28 марта, посольство КНР в Оттаве заявило, что отвергает обвинения, выдвинутые против него Канадой в связи с кибератаками.

“Мы отвергаем безосновательные обвинения со стороны Канады в адрес Китая. Мы предоставили технические разъяснения и ответ в контексте так называемой APT31. Доказательства, предоставленные британской стороной, несоотносимы, а сделанное заключение является непрофессиональным”, – сообщило посольство КНР в своем заявлении, которое передает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве Китая подчеркнули, что страна активно борется с нарушениями в киберпространстве и укрепляет сотрудничество с другими государствами для борьбы против подобных угроз. Они также отметили, что Канада выдвигает обвинения на основе несуществующих фактов, вместо предоставления доказательств, полученных в ходе расследования, против КНР.

Ранее стало известно, что Великобритания наложила санкции на двух граждан Китая и технологическую компанию из Уханя, объяснив это их связями с кибератаками группы APT31. США также присоединились к этим мерам. В свою очередь, Канада считает, что люди и компании, включенные в санкционный список, причастны к кибератакам на ее территории.

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