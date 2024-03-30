KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Казачок». Премьера!

За проваленный экзамен по истории родители решили отправить Степу к бабушке в деревню в качестве наказания. Там парень вступает в конфликты с местными подростками и, спасаясь от них, падает в колодец. После того, как он выбирается из ловушки, он оказывается в казачьей станице 1612 года, где ему предстоит усвоить не только исторические уроки, но и уроки жизни.

Видеотека START – Сериал «Инспектор Гаврилов». Новые серии. Скоро!

После успешного ограбления рецидивист Саша Медный покидает Москву на поезде, стремясь доставить свою добычу своему сообщнику во Владивостоке. Однако его планы рушатся, когда он случайно обнаруживает форму, документы и личность своего соседа по купе, майора Гаврилова. Выйдя на полпути, Медный решает принять на себя роль начальника полиции в сонном городке Усть-Шахтинске – местных жителей ожидает много больших перемен.

Видеотека Premier – Комедия «Бабки»

Евгения Васильевна испытывает неприязнь к этому миру, и в конечном итоге он отвечает ей тем же: посреди дня грабитель отнимает всю ее пенсию. Сразу же после этого на пороге ее дома появляется мать вора, которая пытается подружиться с потерпевшей. Несколько часов спустя две проститутки обращаются к Евгении Васильевне за убежищем, обещая поделиться своими деньгами. В конечном итоге последними гостями старушки становится мафия, требующая компенсацию убытков в несколько миллионов. Для этого пенсионерке приходится организовать бордель в своей квартире. Однако шантажисты даже не подозревают, с кем они связались.

Видеотека START – Мультфильм «Приключения царя»

Царь Вараздат из Армении мечтает одержать победу в поединках на Олимпийских играх и с семьей отправляется на греческие берега. Великий герой решает сохранить инкогнито, представляясь обыкновенным кузнецом, чтобы участвовать в соревнованиях. В это время его старый враг Молатор готовит коварное нападение.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.