Как правильно выбрать своего брокера по недвижимости?

Как правильно выбрать брокера по недвижимости, который обязательно будет сопровождать своих клиентов в одной из самых важных сделок в жизни ? Чтобы найти подходящего специалиста, необходимо учитывать несколько критериев.

Загрязненные артезианские скважины, несоответствующие септики, грибы, пирит, черная охра, зоны затопления, загрязненная земля… « Сегодня существует гораздо больше рисков, связанных со сделкой с недвижимостью, чем было 10, 15 или 20 лет назад. И это главным образом потому, что было обнаружено множество недостатков, которые могут повлиять на место жительства», – объясняет Марк Лакасс, брокер по недвижимости и председатель правления Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ). Роль агента по недвижимости заключается, прежде всего, в снижении этих рисков, резюмирует он.

Простой владелец также не обладает необходимыми знаниями, чтобы точно определять время в зависимости от опасностей, добавляет со своей стороны Ивон Рудольф, преподаватель кафедры недвижимости в школе управленческих наук (ESG) Университета Квебека в Монреале (UQAM).).

Таким образом, брокер будет действовать в качестве посредника, чтобы обеспечить надлежащую защиту своего клиента при соблюдении обязательств, предусмотренных законом о брокерской деятельности с недвижимостью, дополняет Луи Бошан, вице-президент по коммуникациям в саморегулируемом органе брокерской деятельности с недвижимостью Квебека (ICAIQ).

По каким критериям делать свой выбор ?

Столкнувшись с множеством брендов и брокеров, Как мне принять решение ? « Важна не вывеска, а всегда брокер», – резюмирует г-н Рудольф. Тот, кто также является лицензированным оценщиком, считает, что крайне важно установить доверительные отношения с человеком, услуги которого будут предоставлены.

Все три эксперта сходятся во мнении, что сарафанное радио и рекомендации от кого-то из его окружения по-прежнему остаются лучшим способом найти его агента. г-н Лакасс рекомендует затем провести небольшое исследование в Интернете, в частности, просмотрев профиль брокера в LinkedIn. Также можно зайти на веб-сайт ИКАО, чтобы убедиться, что рекомендованное лицо имеет действующую лицензию и что на него не было вынесено никаких рекомендаций или дисциплинарных взысканий.

Президент CA APCIQ добавляет, что крайне важно задать своему брокеру определенные вопросы, а именно о его доступности и методах общения. « И как мы будем работать вместе, когда я пойду посмотреть недвижимость, которая меня интересует ? Как все пройдет во время визита ? Какое сопровождение ты мне дашь ? Если я хочу дать обещание о покупке, как мы установим справедливую цену, которую я предложу за эту недвижимость ? Это вопросы, которые следует задавать заранее, пока вы не пойдете к нотариусу»,-перечисляет он.

Некоторым покупателям также было бы полезно выбрать брокера, который знает район, в который они хотят переехать, считает, со своей стороны, Г-Н Рудольф. « Человек, который действительно вездесущ в этом секторе, уже по своей сути является кем-то более способным дать нам определенное представление об окрестностях», – утверждает он.

А как насчет продавцов ?

Как и покупатели, продавцы также выигрывают от уточнения определенных параметров, прежде чем доверить продажу своего жилья брокеру. « Вы можете делать покупки, потому что в этой области существует большая конкуренция», – предлагает Бошан.

Со своей стороны, Г-Н Лакасс советует продавцам получать информацию о предлагаемых услугах, таких как реклама для отображения собственности и ставки вознаграждения. « Существует столько же бизнес-моделей, сколько и брокеров. Когда вы собираетесь задавать свои вопросы, естественно, вы будете ломать голову над уровнем доверия, которое вы оказываете этому человеку»,-добавляет он.

Тем, у кого возникнет соблазн заняться продажей самостоятельно, г-н Рудольф дает предупреждение : « когда люди продавали сами по себе, я спрашивал их : под каким предлогом вы впускаете незнакомых людей ? Можно легко заморозить недвижимость [с обещанием покупки], а затем лишить владельца предложений и предложений. Существует множество способов помешать сделке», – предупреждает он.

Возможные средства правовой защиты

Действия некоторых брокеров в последние месяцы попали в заголовки газет, что подорвало доверие общественности к этой профессии. В январе дисциплинарный комитет ICAIQ признал двух брокеров виновными в использовании поддельных предложений о покупке с целью стимулирования завышения цен на недвижимость и увеличения суммы их комиссионных. На других указывали в средствах массовой информации за совершение мошеннических транзакций или за то, что они вступили в конфликт интересов. « Мы не можем одновременно представлять интересы покупателя и продавца по понятным причинам», – напоминает г-н Бошан.

Тем не менее, он подчеркивает, что « подавляющее большинство, если не сказать почти все, брокеров по недвижимости работают честно и профессионально ». в прошлом году в Квебеке была заключена 77 841 сделка с жилой недвижимостью. По данным ИКАО, только 2% из них стали предметом запросов общественности о помощи, в результате чего было подано 69 дисциплинарных жалоб.

« К сожалению, есть несколько случаев, когда брокеры проявляли безрассудство или действительно нарушали правила. И, естественно, мы с этим не согласны. Это влияет на всю нашу профессию”, – разочаровывается г-н Лакасс. Он напоминает, что те, у кого есть сомнения, могут обратиться в ИКАО, когда они ставят под сомнение работу своего брокера.

Президент CA APCIQ уточняет, что не в интересах брокера идти против интересов своего клиента. « Мы хотим заключить эту сделку, чтобы вы затем передали наши контактные данные своим близким и подумали обо мне, когда собираетесь покупать второй дом. Большинство из нас хотят одного-быть вашим брокером на всю жизнь” »

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