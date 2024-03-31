Канадцы поддерживают запрет TikTok в стране

Против такого запрета выступили 28% опрошенных.
Было обнаружено, что молодые канадцы чаще высказывались против запрета. 42 процента опрошенных молодых канадцев и 59 процентов людей в возрасте 55 лет и старше поддержали запрет. Почти половина респондентов в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что пользуются этой социальной сетью.
Для граждан в возрасте 55 лет и старше этот показатель составил 12%.
В целом только 26% респондентов заявили, что пользуются социальной сетью, а 33% тех, у кого есть дети, заявили, что разрешают своим детям доступ к TikTok.
Опрос проводился онлайн, опрошено 1605 человек. Вчера Палата представителей США приняла законопроект о запрете социальных сетей.
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