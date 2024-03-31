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ТикТок - быть или не быть?

Канадцы поддерживают запрет TikTok в стране

Виктория Христова Мар 31, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадцы поддерживают запрет TikTok в стране отключены 11 Просмотров

51% канадцев поддержали запрет социальной сети TikTok, согласно опросу, проведенному 23-25 ​​марта, сообщило 29 марта  CBC.

 

Против такого запрета выступили 28% опрошенных.

Было обнаружено, что молодые канадцы чаще высказывались против запрета. 42 процента опрошенных молодых канадцев и 59 процентов людей в возрасте 55 лет и старше поддержали запрет. Почти половина респондентов в возрасте от 18 до 34 лет  заявили, что пользуются этой социальной сетью.

Для граждан в возрасте 55 лет и старше этот показатель составил 12%.

В целом только 26% респондентов заявили, что пользуются социальной сетью, а 33% тех, у кого есть дети, заявили, что разрешают своим детям доступ к TikTok.

Опрос проводился онлайн,  опрошено 1605 человек. Вчера Палата представителей США приняла законопроект о запрете социальных сетей.

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