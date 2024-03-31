В районе Ниагарского водопада объявлено чрезвычайное положение из-за полного солнечного затмения

В районе Ниагарского водопада в Канаде объявлено чрезвычайное положение в связи с ожидаемым 8 апреля полным солнечным затмением. Власти готовятся принять до 1 млн человек.

Согласно пресс-релизу на веб-сайте Ниагарского региона Канады, район Ниагарского водопада станет одним из лучших мест в Канаде для наблюдения за полным солнечным затмением 8 апреля.

Объявив чрезвычайное положение, власти смогут лучше защитить здоровье и безопасность местных жителей и гостей города, а также помочь защитить критически важную инфраструктуру, говорится в заявлении. Полиция Ниагары на прошлой неделе предупредила, что затмение может привести к прибытию до 1 миллиона человек в регион.

По данным Associated Press, мэр Ниагара Фолс Джим Диодати заявил, что за один день в город может прибыть рекордное количество гостей.

По данным бюро, впервые с 1979 года это будет полное солнечное затмение, которое произойдет в Онтарио. Журнал National Geographic называет Ниагарский водопад одним из лучших мест для наблюдения за этим явлением.

Солнечное затмение, ожидаемое 8 апреля- это последнее за последние 20 лет затмение, которое смогут увидеть люди во всех штатах США, а также в некоторых северо-западных районах Мексики и на юго-востоке Канады.

Из-за сравнительно близкого расположения по отношению к Земле Луна будет казаться особенно большой, и затмение, по прогнозам, продлится более 4 минут.

Поскольку Солнце в 2024 году приблизилось к пику 11-летнего цикла своей активности, из его короны будет выходить множество ярких струй плазмы. Продолжительность затмения при высокой солнечной активности делают это явление особенно интересным для наблюдения.

Готовьте очки и берегите глаза – последствия могут быть весьма серьезными!

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