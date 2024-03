Селин Дион исполнилось 56 лет

Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в небольшом городе Шарлемань, что в 50 км от нашего Монреаля. Она была самой младшей в семье Терезы Танге-Дион и Адемара Дион, у которых всего насчитывалось 14 детей.

В 12 лет Селин Дион написала свою первую песню, ей помогали мать и старший брат Жак. Затем Тереза Дион отправила музыкальному менеджеру Рене Анжелилу демозапись первой песни дочери. Он и пригласил Селин Дион с родителями на встречу. И она оказалась и судьбоносной, и роковой для Селин.

38-летний Рене Анжелил настолько верил в свою юную протеже, что заложил собственный дом, чтобы профинансировать ее первый альбом. Автор текстов Эдди Марне, который работал с некоторыми из величайших вокалистов мира, таких как Эдит Пиаф, Ив Монтан и Барбара Стрейзанд, согласился писать песни и для Селин Дион. Когда Марне впервые услышал пение девушки, он воскликнул: «Это голос Господа!» Композиция La voix du bon Dieu стала их первым хитом.

Затем она впервые появилась на телевидении во Франции в программе «Елисейские поля». Тогда ведущий объявил телезрителям: «Запомните это имя: Селин Дион!». В 1983 году она стала первым канадским исполнителем, получившим золотую пластинку во Франции за сингл D’amour ou d’amitie.

А через пять лет она едет на «Евровидение», где представляет Швейцарию, и выигрывает. Жемчужиной репертуара Дион станет знаменитый сингл My Heart Will Go On, музыкальная тема фильма «Титаник» (1997). Композиция стала самым продаваемым саундтреком в истории: по миру продалось более 30 млн копий.

Селин и Рене поженились в Базилике Нотр-Дам в Монреале. У супругов родилось трое сыновей: Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010).

В декабре 2022 года певица озвучила свой диагноз – «синдром жесткого человека». Это синдром мышечной скованности, при котором мышцы пациентов неконтролируемо напрягаются, из-за чего тело может утратить способность двигаться.

Селин надеется, что еще выйдет на сцену и споет свои любимые песни. В этом ее поддерживают сыновья и многочисленные родные. А мы поздравляем нашу землячку с Днем Рождения! И верим, что эта сильная женщина обязательно нас чем-то еще удивит!

