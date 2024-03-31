Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами

Избирательный штаб бывшего президента США Дональда Трампа потребовал от нынешнего американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье День видимости трансгендеров.

В окружении Трампа это решение действующего главы Белого дома назвали богохульством. Кроме того, в штабе политика также подчеркнули, что это является еще одним примером «наступления администрации Байдена на христианскую веру».

Ранее Белый дом проинформировал американцев, что мировые лидеры попросили Байдена не допустить победы Трампа на выборах. «Почти каждый из мировых лидеров говорит, ты не можешь позволить Трампу победить, ведь демократия поставлена на карту. Я не такой уж особенный, но я не Трамп», — рассказал всю историю данной просьбы американский лидер.

Между тем, 1 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил, что наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой является прямымрезультатом политики Байдена, а его последствия можно сравнить с войной.

Противостояние двух кандидатов на президентское кресло продолжается!

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