OpenAI разработала ИИ, который за 15 секунд может клонировать любой голос

OpenAI вновь отличилась, на этот раз новым инструментом под названием Voice Engine.

Эта впечатляющая технология способна генерировать реалистичные синтетические голоса всего за 15 секунд.

К сожалению для многих заинтересовавшихся, компания пока не планирует делать Voice Engine общедоступным. Но просто представьте себе инструмент, который может читать любой текст любым естественным голосом, например, вашим, даже имитируя эмоции.

Вот потенциал Voice Engine, который в настоящее время используется в ограниченном предпросмотре для функции чтения вслух в приложении ChatGPT от OpenAI.

Возможности его применения огромны: от развлечений до революции в образовании, перевода подкастов на новые языки и помощи в общении невербальным людям.

Но есть и другая сторона медали. OpenAI признает потенциальное злоупотребление, такое как распространение дезинформации или подделка чьего-либо голоса, с разными, порой не совсем благими целями.

По этой причине Voice Engine пока остается закрытым для общего доступа. OpenAI стремится решить эти проблемы через исследования и открытый диалог.

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