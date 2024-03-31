Западные христиане отмечают Пасху

Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства сегодня отмечают один из главных христианских праздников – Пасху.

Праздничная месса в Ватикане пройдет на Площади Святого Петра, ее проведет Папа Римский Франциск. После богослужения понтифик обратится к верующим с традиционным благословением “Граду и миру” с центрального балкона базилики Святого Петра.

Обычно в Иерусалим на Пасху съезжаются туристы со всего мира, однако в этом году в городе не ожидают большого числа верующих из-за конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Есть еще и другая проблема. Накануне католической Пасхи палестинским христианам ограничили доступ на территорию Старого города Иерусалима, в котором находятся святые для христиан места. Израильская полиция в свою очередь заявила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

В соборах европейских стран также пройдут праздничные богослужения. В частности, в Англии в Капелле Святого Георг‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ия, что в Виндзорском замке, пройдет пасхальная утренняя служба, в которой примет участие британский король Карл III. Британские СМИ сообщают, что службу посетят королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи. Вероятно, это будет самое значимое появление Карла III на публике и главное королевское мероприятие с тех пор, как у короля диагностировали рак.

В парижской базилике Сакре-Кёр также пройдет служба, равно как и в Берлинском кафедральном соборе.

В США и Канаде у детей и студентов начинаются небольшие пасхальные каникулы. На лужайке перед Белым дом пройдет традиционная американская забава – катание пасхальных яиц: дети вместе со взрослыми катают поварешками вареные яйца, соревнуясь в скорости. Обычно в этом мероприятии участвует президент США и первая леди.

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