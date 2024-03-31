Канадские ученые напомнили о пользе облепихи

По мнению экспертов, оранжевые плоды этого кустарника недооценивают, а ведь это просто-таки кладезь антиоксидантов. Об этом как раз свидетельствует новый материал, опубликованный в журнале SCI’s Journal of the Science of Food and Agriculture. Свежее исследование направлено именно на изучение полезных свойств ягод.
И вот результаты: в облепихе выявлено наличие ключевых полифенольных соединений. Причем, они присутствуют как в выжимках, так и в самих и семенах облепихи, каждое из которых обладает потенциальной пользой для здоровья — от защиты сердечно-сосудистой системы до противовоспалительных свойств.
Безусловно, это понятно, что на содержание тех или иных полифенолов в ягодах облепихи влияет и место произрастания, однако в пользе ягод для здоровья у ученых сомнений нет. Где бы она ни росла – в принципе.
Экстракты облепихи в лабораторных исследованиях продемонстрировали многообещающий потенциал применения для лечения диабета и ожирения.
«Это первый шаг к пониманию того, как облепиховые полифенолы могут благотворно влиять на нашу физиологию. Будущие исследования должны быть сосредоточены на понимании механизмов, лежащих в основе этих эффектов, и дальнейших экспериментах», — отметил Ренан Даниельски, соавтор исследования.
А еще – облепиховое масло – просто-таки чудесное средство от ожогов. Панацея просто! На себе проверено! Вот такая она – облепиха!
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