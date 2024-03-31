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Новости Ай, да бабушка! 58-летняя канадка, бабушка 12 внуков, простояла в планке 4,5 часа
Фото: ezavi.ru

Ай, да бабушка! 58-летняя канадка, бабушка 12 внуков, простояла в планке 4,5 часа

Виктория Христова Мар 31, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ай, да бабушка! 58-летняя канадка, бабушка 12 внуков, простояла в планке 4,5 часа отключены 45 Просмотров

58-летняя женщина из Канады простояла в планке 4,5 часа, тем самым побив мировой рекорд, говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. 

 

Донна-Джин Уайлд уже является бабушкой, у нее 12 внуков возрастом от года до 12 лет. Но это не мешает ей активно заниматься спортом. Вся большая и дружная семья собралась в доме Донны, чтобы поддержать женщину во время фиксирования рекорда.

Уайлд работала учителем в школе,  а не так давно она вышла на пенсию. Последние годы ее были омрачены тем, что она получила травму, из-за которой не смогла активно занимать спортом. Но это никик не помешало ей тренироваться выполнением планки. С того момента женщина начала активно упражняться.

Вся семья – дети. внуки и муж, который все это время активной поддерживает Донну, обрадовались этому ее новому увлечению. Увлечению, занимаясь которым она поставила мировой рекорд. /то было не так уж и просто. Женщина призналась, что последние тридцать минут в планке были для нее очень тяжелыми. Однако ей удалось сконцентрироваться и сохранить спокойствие. А значит, и простоять их.

Итог – 4 часа 30 минут 11 секунд – это на 10 минут дольше, чем предыдущий рекорд, установленный опять-таки канадкой Даной Гловакой в 2019 году. Среди мужчин мировой рекорд составляет 9 часов 38 минут 47 секунд, его в прошлом году поставил Йозеф Шалек из Чехии. Женщины более сильные и выносливые – и последние достижения лишь доказали этот постулат.

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