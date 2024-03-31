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Новости В США история повторяется: еще одно судно врезалось в мост на реке
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В США история повторяется: еще одно судно врезалось в мост на реке

Степан Артемьевский Мар 31, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В США история повторяется: еще одно судно врезалось в мост на реке отключены 54 Просмотров

На этот раз большая баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, в результате чего перекрыли движение по шоссе.

Об этом сообщается в средствах СМИ со ссылкой на местное министерство транспорта.

«US-59 перекрыто на реке Арканзас к югу от города Соллисо из-за столкновения баржи с мостом», – сообщили в ведомстве.

Авария оказалась не очень серьезной, и после того, как мост проверили специалисты, движение восстановили.

По предварительным данным, никто не пострадал. А вот о самой барже такого сказать нельзя.

На публикуемых патрульной службой фото, видны явные следы повреждения баржи – ее корпус оказался существенно искорежен. В нем образовалась пробоина, расположенная выше уровня воды. На опорах от столкновения остались царапины.

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