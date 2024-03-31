Недвижимость: «все снова стало таким, каким было во время пандемии»

Десятки посещений, множество предложений и значительный ажиотаж: в последние месяцы рынок кондоминиумов в регионе Квебек находится в состоянии бурного развития.

«В настоящее время все снова стало таким, каким было во время пандемии: если у нас не хватает 300 000 долларов, часто восемь или девять человек делают предложение одновременно, и оно заканчивается завышенной ценой», – объясняет Ханс Трембле, брокер по недвижимости в ВИА капитал в регионе Квебек.

По словам директора агентства недвижимости Egan Дженнифер Иган, крупные завышения цен на 20 000-30 000 долларов сверх заявленной цены «не редкость» на рынке кондоминиумов старой столицы в 2024 году. Некоторые покупатели даже рискуют не запрашивать проверку, чтобы увеличить свои шансы.

«Я продала квартиру в Нижнем городе, стоимость которой за последние несколько недель составила 290 000 долларов”, – рассказывает миссис Иган. Он был опубликован во вторник. В субботу мы нанесли 30 визитов и получили шесть предложений. Он был продан по завышенной цене, почти до 400 000 долларов”»

Ограниченное предложение

Согласно ежемесячному отчету профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), количество регистраций кондоминиумов упало на 9% в феврале 2024 года по сравнению с той же датой прошлого года.

По мнению Симона Лафреньера из Via Capital, предложение, ограниченное «тремя или четырьмя товарами, доступными покупателю», позволяет продавцам контролировать цену. Его коллега, Ханс Трембле, лично считает, что нехватка недорогих двухкомнатных квартир способствует ажиотажу в кондоминиумах.

“Обычно люди идут в двухквартирный дом, чтобы вернуться на рынок недвижимости. Эти первые покупатели едут в кондоминиум. Это случилось со мной с несколькими клиентами, которые искали полуотдельный дом, чтобы в конечном итоге перейти на квартиру в краткосрочной перспективе. Это позволяет иметь активы, когда через несколько лет они захотят переехать в другой дом», – продолжает г-н Трембле.

Все агенты, с которыми консультировалась газета, сходятся во мнении, что повышение арендной платы в столице страны заставляет многих арендаторов, которые экономят на доме, «выбирать между двумя вариантами, чтобы избежать продолжения оплаты в вакууме».

Шипучий рынок в Труа-Ривьер

Несмотря на то, что на Маврикии ситуация менее напряженная, директор франшизы Remax во Франш-Шевиле, базирующейся в Труа-Ривьер, Николя Жоффруа-Брюле отмечает, что рынок там также «очень бурный».

«Существует огромный интерес к товарам стоимостью менее 300 000 долларов, но сейчас уже не такие экстремальные периоды перепродажи, как во время пандемии. Рынок кондоминиумов остается очень активным, и мы почти всегда видим несколько предложений”,-отмечает он.

Аналогичное явление происходит в Шербруке. Нехватка доступных квартир на рынке затрудняет процесс покупки для многих потенциальных покупателей.

Максим Верпельст выделил 275 000 долларов на покупку квартиры в центре города. Он получил несколько отклоненных предложений, прежде чем после шести месяцев поисков нашел ботинок на своей ноге.

«Мы всегда заканчивали тем, что по крайней мере пятеро делали предложение”,-утверждает он. Временами это меня обескураживало, я думал: так вот, смогу ли я что-нибудь найти? Все, что появляется на рынке, либо завышено в цене, либо требует большой доработки”»

Тот, кто является директором OMG Resto, считает, что нынешний рынок очень сложен для интеграции для начинающих покупателей, поскольку «люди, у которых уже есть хорошие деньги, также должны обратиться к кондоминиумам», потому что дома слишком дороги.

«Чем меньше условий мы ставим, тем больше у нас шансов на это. Я однажды потерял квартиру, потому что человек, который ее получил, вложил на 25 000 долларов больше, чем я, и она не просила провести строительный осмотр”»

Агент по недвижимости Уильям Леблан из Royal LePage Evolution в Шербруке говорит, что стоимость кондоминиумов в его секторе значительно выросла за последние несколько месяцев из-за растущего спроса.

«То, что было продано за 200 000 долларов в 2023 году, возвращается за 250 000 долларов. Я бы сказал, что 90% продаж кондоминиумов приходится на крупную перепродажу. Спрос очень высок, потому что арендная плата обходится почти так же дорого, как небольшая ипотека”»

Он утверждает, что рынок «настолько отзывчив», что продавцы иногда устанавливают крайний срок для открытия торгов, чтобы избежать того, чтобы покупатели слишком настойчиво выжимали из них лимон, или чтобы лучше контролировать количество посещений.

268 000 долларов: в Квебеке средняя цена кондоминиумов, проданных в феврале 2024 года, была на 16% выше, чем на ту же дату в прошлом году, или 232 000 долларов.

288: в феврале 2024 года продажи кондоминиумов были на 17% больше, чем в феврале 2023 года в регионе Квебек. Однако количество учащихся упало на 9%.

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