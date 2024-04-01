Сегодня – 215 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя















Ну, кто о чем, а я опять о литературе. Люблю я ее, что тут поделаешь! Тем более, есть повод вспомнить об одном хорошем писателе-классике, Николае Васильевиче Гоголе, который, собственно, сегодня, и отмечает свой день рождения. Родился он давным-давно, 1 апреля 1809 года. И при рождении был вовсе не Гоголем, а Николкой Яновским.

Биографию его пересказывать я не буду, а вот о некоторых интересных фактах из его жития-бытия, поведаю. Например, расскажу я вам о том, что наш именинник Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на спицах шарфы, кроил сестрам платья, ткал пояса, к лету шил себе шейные платки. Вроде, не совсем мужское занятие, хотя много всемирно известных кутюрье именно мужчины. Вот и Гоголь увлекался подобным. Интересно, помогало ли это его хобби в описании персонажей?

Но не только этим увлекался наш классик. Но еще обожал стряпать-готовить! А приготовив, любил угощать друзей варениками и галушками. Один из любимых его напитков — козье молоко, которое он варил особым способом, добавляя ром. Эту стряпню он называл гоголем-моголем. Ну, по аналогии со своей столь непростой фамилией.

И при всех этих талантах, он был крайне застенчив и даже нервозен. На него удручающе действовала гроза. Появление незнакомых людей заставляло Гоголя ретироваться, а чтобы как-то прийти в форму и успокоиться, он катал шарики из хлебных макишей. Ел в непомерном количестве сладости и всегда, выходя из дому, набивал ими карманы. Да и вообще вся жизнь Гоголя до сих пор остается неразгаданной, полной мистификаций и фатальностей. Даже смерть его вызвала невероятное количество споров и версий. Равно, как и творчество.

Судите сами, перу гения с одной стороны принадлежит повесть «Тарас Бульба» – эпическое произведение, в котором выражена невероятная нежность и любовь к своей родине. А с другой, он же – автор мистического «Вия».

А что касается смерти Николая Васильевича, то большинство исследователей все же склоняются к тому, что когда в 1839 году Гоголь посещал Рим, он заразился малярией. И фатальными стали для писателя ее последствия. Отсюда и обмороки, и галлюцинации, и припадки, которые не раз фиксировали приезжие доктора.

И тем не менее, в это время он усиленн работал над «Мертвыми душами», даже на некоторых посиделках с приятелями, зачитывал им отрывки из второго тома. Что же случилось в ночь на 12 февраля 1852 года, доподлинно не знает никто.

До трех часов ночи Гоголь истово молился. Потом он взял свой портфель, достал из него какие-то листы бумаги, а все, что в нем осталось, велел немедленно сжечь. После чего перекрестился и, вернувшись в постель, неудержимо рыдал до утра. Традиционно принято считать, что в ту ночь Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», но некоторые биографы и историки, уверенны в том, что это далеко от истины, которую уже вряд ли, кто-то узнает.

А прижизненным портретом писателя, как это ни странно, является картина Александра Иванова “Явление Христа народу”. Италия свела двух гениев. И Николай Васильевич, известный своей набожностью, вдохновил художника на образ человека, который выделяется из толпы своим пророческим горящим взглядом. Гоголя можно увидеть среди встречающих Мессию. Иванов, правда, и себя тоже изобразил – в облике странника с посохом, сидящего неподалеку от Иоанна Крестителя.

А вот сюжет моего любимого «Ревизора» Гоголю подсказал «наше всё» – Пушкин, причем в основу этой истории легли реальные события, произошедшие в Новгородской губернии. Пушкин также уговорил Гоголя не бросать пьесу, хотя тот не раз подумывал это сделать. Хорошо, что уговорил! Это одно из чтив, когда лично мне хочется отвлечься и поднять себе настроение.

Первоначально на могиле Гоголя лежал огромный камень, прозванный Голгофой за внешнее сходство с этим библейским холмом. После перезахоронения писателя камень заменили новым памятником, а Голгофа пылилась в подсобке кладбищенских рабочих, пока ее не заметила вдова Булгакова, искавшая для умершего мужа подходящий могильный камень. Теперь бывшее надгробье Гоголя стоит на могиле автора «Мастера и Маргариты». Помните: «Учитель, накрой меня своей шинелью»! И кстати, считается, что фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели» принадлежит Достоевскому. На самом деле первым ее произнес французский критик, анализировавший творчество автора «Преступления и наказания».

Ну, как бы то ни было, сегодня Гоголь – именинник! Не прочесть ли нам в честь этого сегодня «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос» или цикл «Миргород»? А может, ту самую «Шинель»? Что Вы предпочитаете из произведений Николая Васильевича?

Или, как вариант, посмотреть гоголевскую “Женитьбу”, поставленную моим любимым Марком Анатольевичем? Там такая Агафья Тихоновна в исполнении Александры Марковны – просто Ух!

Итак, 215-летие почтеннейшего Николая Васильевича объявляется открытым! Притроньтесь еще раз к классике – это точно во благо!

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